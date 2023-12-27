Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%

По сравнению с аналогичным периодом ноября, спрос на лекарства вырос на 36%, а объем трат увеличился почти в полтора раза, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

Наиболее сильно возрос спрос на противовирусные препараты для системного использования. С 1 по 20 декабря покупатели приобрели в аптеках Первого ОФД свыше 805 тысяч упаковок таких лекарств, потратив 394 млн рублей, это на 65% больше по количеству товара и на 78% — по объему трат, чем за аналогичный период ноября. Средняя цена упаковки в декабре составила 489 рублей.

На препараты от простуды и кашля спрос вырос на 47% по количеству товара и на 52% по объему трат. Покупатели приобрели около 2 млн товаров за указанный период. Объем трат превысил 550 млн рублей, средняя цена единицы товара – 280 рублей.

Лидером по количеству продаж стали препараты для лечения заболеваний носа – 2,6 млн покупок (+21%) на 550 млн рублей (+28%). Средняя цена в декабре – 214 рублей.

В категории препаратов для лечения горла приобретено 960 тысяч товаров более чем на 330 млн рублей (+38% по количеству и тратам). Средняя цена упаковки составляет 347 рублей.

Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу увеличился на 27% (+28% по объему трат). В лабораториях, которые обслуживает Первый ОФД, пациенты сдали за 20 дней декабря 22,6 тысячи таких анализов, потратив 17,2 млн рублей. Средний чек в декабре составил 760 рублей, это на 31% ниже, чем в декабре прошлого года.

Также в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, повысился спрос на медицинские маски: с 1 по 20 декабря этот товар стали приобретать в полтора раза чаще по сравнению с аналогичным периодом ноября, сумма трат выросла на 60. Всего в декабре приобретено более 200 тысяч упаковок масок, объем трат превысил 5,6 млн рублей. Средняя стоимость упаковки масок составила в декабре 28 рублей.

При этом количество покупок в указанных категориях ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на анализы снизился на 13%, противовирусные препараты покупали в этом декабре на 28% меньше, чем годом ранее, а препараты от кашля – на 23%. Количество купленных масок ниже на 27%