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Завод Сибсельмаш возвращается в собственность государства

  • 27/12/2023, 11:42
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Завод Сибсельмаш возвращается в собственность государства
Суд признал незаконными торги по продаже предприятия, а также заключенный договор с победителем — компанией «Меркас».

Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Галандин. Торги прошли в ноябре 2020 года на «Региональной торговой площадке». Договор купли-продажи актива был заключен в июне 2021 года.

Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

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Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не былы до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

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В конце 2022 года «Меркас» анонсировал планы по развитию территории НПО «Сибсельмаш». Однако, до сих пор решение об их реализации не принято. Комиссия по внесению изменений в генплан Новосибирска в конце ноября отказалась рассмотреть предложение, поступившее от «Меркаса», о перезонировании части территории завода «Сибсельмаш». Как отметил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, заявитель представил документы не в том объеме, в котором он в прошлом году рассматривался на инвестсовете у губернатора области.

Партнерами ООО «Меркас» в этом проекте выступают компании ООО «Феррум» (Входит в Группу компаний «Феррум». — Ред.), ООО «Комета» и ООО «Новая лизинговая компания», которая рядом развивает парк «Новосиб».

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор предлагал застроить часть территории «Сибсельмаша» жильем

Фото редакции Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибсельмаш Меркас банкротство


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