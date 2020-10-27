Кабмин утвердил список погранпунктов для въезда по электронной визе

Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил список погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу России по электронной визе. Документ размещен на сайте Правительства РФ.

В перечень вошли 29 пунктов пропуска. В их числе: международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Среди морских погранпунктов указаны порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино в Приморском крае, среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской области, Убылинка в Псковской области и Ивангород в Ленинградской. Последний также указан в списке пешеходных пропускных пунктов.

Отмечается, что перечень будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.

Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займёт не более четырёх дней. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

Ранее Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво