За сутки в Новосибирской области выявлено 183 случая COVID-19

На утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1 046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще три женщины, им был 31 год, 67 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 569 человек, — говорится в сводке. — В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Отмечается, что госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 4 049. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 390 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 297 жителей региона, 52 948 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 549 обращений, госпитализированы 19 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области