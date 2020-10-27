Спрос на долгосрочную аренду в Новосибирске увеличился на 57%

Спрос на аренду в целом по России не только вырос на 75% за три месяца, но и на 31% превысил аналогичные показатели прошлого года. К таким данным пришли аналитики Авито Недвижимости. При этом, наиболее существенные темпы роста спроса в России за год — +56% — продемонстрировали студии.

— Увеличение интереса к этому типу жилья отчасти объясняется снижением (на 7% год к году) арендных ставок. Годовая динамика спроса на другие квартиры также впечатляет: однокомнатными квартирами в России стали интересоваться на 36% чаще, двухкомнатной жилой площадью — на 22%, а «трешками» — на 14%. Спрос вырос даже на сложные для аренды многокомнатные квартиры формата «4+» — на 15%, — говорят эксперты.

Отмечается, что несмотря на набирающую обороты популярность студий, пальму первенства в структуре спроса россиян продолжают уверенно удерживать однушки — в III квартале 58% потенциальных арендаторов искали для аренды именно этот вариант. 28% от общего спроса принадлежало двухкомнатным квартирам, а на долю прочих конфигураций жилья пришлось меньше 14%.

— В первую очередь, востребованность однокомнатных квартир связана с самой низкой средней ценой — 14 740 рублей в месяц по итогам III квартала. Любопытно, что студии, зачастую имеющие меньший метраж, сдаются немного дороже — в среднем за 15 510 рублей в месяц. Зачастую студии являются более новым и более качественным типом жилья, чаще всего расположенным в новостройках (с новым подходом и учетом изменившихся требований к современному жилью). Сегмент четырех- и многокомнатных квартир (от четырех и выше) традиционно самый дорогостоящий: ежемесячная аренда здесь будет стоить свыше 99 000 рублей, — говорят аналитики.

Они подчеркивают, что динамика цен в III квартале практически не изменилась — -1% по сравнению с прошлогодним уровнем. Что касается предложения, то оно, как и спрос, продемонстрировало рост — +5% в годовом выражении. Количество объявлений значительнее всего увеличилось в студиях и квартирах с четырьмя и более комнатами. В данных категориях за последний год появилось на 29% и 16% больше объявлений о сдаче соответственно. Из-за роста спроса на недорогое жилье девелоперы все чаще проектируют дома со студийной планировкой квартир, которые зачастую приобретаются под сдачу.

— В краткосрочной перспективе мы ожидаем постепенную стабилизацию рынка, при которой спрос и предложение придут в равновесие. Пандемия привела к существенным дисбалансам в сегменте долгосрочной аренды. Вынужденное нахождение людей в замкнутом пространстве в период самоизоляции, возможность работать удаленно, а также рост безработицы привели к оттоку арендаторов из отдельных локаций и увеличению предложения на рынке. Как следствие, в некоторых крупных городах (например, в Москве и Санкт-Петербурге) снизились арендные ставки. При этом арендодатели не только шли навстречу арендаторам, потерявшим работу, но и стремились сохранить тех, кто рассматривал появившиеся более выгодные предложения, — говорит руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

Он подчеркнул, что постепенное восстановление деловой активности, совпавшее с ростом цен на жилье и началом учебного сезона (в offline режиме) привело к резкому росту спроса на арендное жилье, при этом уже предложение не успевало за спросом.

— В среднесрочной перспективе, наметившийся рост цен на жилую недвижимость может привести к выходу арендных ставок из стагнации, однако этот эффект может быть сильно ограничен появлением на рынке квартир в новостройках, купленных в период действия низких ипотечных ставок и относительно низких цен на жилье, — уверен Руслан Закирьянов.

Отмечается, что среди крупнейших городов России абсолютным лидером по темпам роста спроса на аренду жилья стала Казань — +128% за год. Второе место по данному показателю занимает Севастополь с увеличением интереса на 79%. На третьей позиции находится Москва, где спрос за год вырос на 70%. В пятерке лидеров также отмечены Красноярск (+64%) и Новосибирск (+57%).

Самое дорогое съемное жилье традиционно находится в двух российских столицах, а также в крупнейших городах на Черноморском побережье. Так, в Москве месячная аренда квартиры обойдется в среднем в 40 000 рублей. Следом идет Сочи с арендной ставкой в 25 000 рублей в месяц. В первой пятерке городов по ценовому параметру присутствуют Севастополь (23 000 руб./ месяц), Санкт-Петербург (22 000 руб./ месяц) и Симферополь (20 000 руб./ месяц). Средняя стоимость месячной аренды в Новосибирске составляет 16 000 рублей.

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