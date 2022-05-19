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Кабмин увеличил размер кредита для льготной и семейной ипотеки

  • 19/05/2022, 10:51
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Кабмин увеличил размер кредита для льготной и семейной ипотеки
Это поможет россиянам приобрести более дорогие квартиры, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Об увеличении размера кредита для льготной и семейной ипотеки на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

Он напомнил, что в мае ставку по программе льготной ипотеки снизили до 9%, а лимиты кредитов повысили: до 12 млн. рублей — для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн. — для остальных регионов. Кроме того, льготную ипотеку разрешили сочетать с рыночной, благодаря чему максимальный кредит можно увеличить до 30 и 15 млн. рублей соответственно.

— Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для маневра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также и семейной ипотеки соответственно до 30 и 15 миллионов рублей, — сказал Мишустин.

По его словам, это поможет россиянам приобрести более дорогие квартиры, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Программа действует до конца текущего года. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована.

Фото: pixabay.com — skorchanov

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : правительство России льготная ипотека кредит


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