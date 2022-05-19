Кабмин увеличил размер кредита для льготной и семейной ипотеки

Об увеличении размера кредита для льготной и семейной ипотеки на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

Он напомнил, что в мае ставку по программе льготной ипотеки снизили до 9%, а лимиты кредитов повысили: до 12 млн. рублей — для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн. — для остальных регионов. Кроме того, льготную ипотеку разрешили сочетать с рыночной, благодаря чему максимальный кредит можно увеличить до 30 и 15 млн. рублей соответственно.

— Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для маневра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также и семейной ипотеки соответственно до 30 и 15 миллионов рублей, — сказал Мишустин.

По его словам, это поможет россиянам приобрести более дорогие квартиры, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Программа действует до конца текущего года. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована.