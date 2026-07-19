Россиянам рекомендуют поспешить с семейной ипотекой

Семьям с одним ребенком сейчас имеет смысл максимально ускориться и постараться купить квартиру до вступления в силу новых правил по семейной ипотеке (ориентировочно до 1 октября), чтобы зафиксировать текущие базовые 6%.

С октября 2026 года власти планируют повысить ее до 12 процентов в Москве и Санкт-Петербурге и до 10 процентов в других регионах, напомнил финансист. Кроме того, ожидается увеличение лимитов семейной ипотеки: до 15 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 8 миллионов рублей в остальных регионах.

Трепольский отметил изданию «Газета.ru», что семьям с двумя детьми паниковать не стоит: условия для них сохраняются примерно на прежнем уровне, и они могут взвешенно выбирать квартиру. При этом семьям с тремя и более детьми он посоветовал занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновлённой программы, чтобы оформить кредит по сниженной ставке в 4% и существенно сэкономить на переплате и ежемесячных платежах.

Специалист отметил, что разница в ежемесячных платежах между семьей с одним ребенком и семьей с тремя детьми при одинаковой сумме покупки с октября составит вдвое. Это составит 31,6 тысячи рублей для семьи с одним ребенком и 63,2 тысячи рублей для семьи с тремя детьми. По его словам, это ярко показывает, насколько тяжело молодым семьям на начальном этапе их жизни.

Эксперт отметил, что для того чтобы программа стала мощным стимулом для создания семей и увеличения населения, нужно снизить процентные ставки: до 8–10% для семей с одним ребенком, до 4% — с двумя и до 2% — с тремя. Такой шаг создал бы уникальную мотивацию для тех, кто рассматривает расширение семьи через призму жилищного вопроса, подчеркнул специалист.

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