Кабо-Верде выпустила марки с изображением борца Романа Власова из Новосибирска

Известный новосибирский борец Роман Власов появился на изображении новой почтовой марки Респубоики Кабо-Верде. Об этом сообщил любитель спортивной истории и статистики Сулейман Чинарский из Дагестана.

До этого спортсмену уже были посвящены марки, приуроченные в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

― Третья марка из серии «Чемпионат мира по борьбе» номиналом 400 эскудо с изображением Романа Власова напечатана в Кабо-Верде, ― рассказывает издание VN.ru.

Напомним, Роман является двукратным Олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом России, победителем летней Универсиады в 2013 году в Казани.

33-летний борец живет в Новосибирске и продолжает свою спортивную карьеру. Роман женат, воспитывает 2-летнего сына.