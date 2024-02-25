Кабо-Верде выпустила марки с изображением борца Романа Власова из Новосибирска

Известный новосибирский борец Роман Власов появился на изображении новой почтовой марки Респубоики Кабо-Верде. Об этом сообщил любитель спортивной истории и статистики Сулейман Чинарский из Дагестана.
До этого спортсмену уже были посвящены марки, приуроченные в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
― Третья марка из серии «Чемпионат мира по борьбе» номиналом 400 эскудо с изображением Романа Власова напечатана в Кабо-Верде, ― рассказывает издание VN.ru.
Напомним, Роман является двукратным Олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом России, победителем летней Универсиады в 2013 году в Казани.
33-летний борец живет в Новосибирске и продолжает свою спортивную карьеру. Роман женат, воспитывает 2-летнего сына.
Фото: Сулейман Магомедов.
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