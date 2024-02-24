Новосибирцев приглашают на кастинг для шоу МЕГАРОК

В Новосибирске объявили кастинг рок-артистов в проект «МЕГАРОК» (18+). Он состоится 29 июня 2024 года на московской «ЦСКА Арене». Принять участие в шоу смогут тысяча вокалистов, гитаристов, барабанщиков и целые музыкальные группы.

Отбор музыкантов пройдет в два этапа. На первом этапе музыканту необходимо пройти регистрацию, заполнить небольшую анкету о себе на сайте проекта, а также снять небольшое видео с исполнением заданной музыкальной композиции. Время на выполнение видео-задания ограничено.

— Участвовать в отборе могут группы или уже сыгранные музыкальные коллективы, — уточняют организаторы.

После успешного отбора на кастинге анкета музыканта публикуется на сайте проекта в разделе «Тысяча», и участник переходит на этап обучения.

— Музыканты будут получать онлайн-видео с разборами композиций концертной программы, репетировать и создавать собственные отчетные ролики для обсуждения с наставниками, — говорится в сообщении.

В роли наставников проекта выступят музыканты известных групп. Свое участие в МЕГАРОКЕ уже подтвердили барабанщик Максим Бурмаков (Элизиум), бас-гитарист Никита Муравьев (Слот, Нуки, Atava), участник творческого коллектива Евгения Егорова (группа Эпидемия) гитарист Артем Камалетдинов и другие известные артисты.

Участники проекта смогут исполнить композиции The Beatles, The Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC и других коллективов.

Обучение МЕГАРОКА начнется уже 1 марта, а первые оффлайн-репетиции в группах по 50-80 человек состоятся в Москве и регионах страны в мае.

Ранее редакция сообщала, что хор из Новосибирска участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!».