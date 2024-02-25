Новосибирские друзья детства случайно встретились на СВО в Авдеевке

Отважные мужчины сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Они не виделись много лет, но судьба неожиданно столкнула их во время операции по освобождению Авдеевки.

О приятной и неожиданной встрече бойцы рассказали журналистам районной газеты «Степная Нива».

― Наш земляк Никита с позывным Бэг в Авдеевке встретил своего друга Аркадия. Парни вместе ходили в детсад, вместе росли. Аркадий из села Чернозерка Карасукского района. Молодой человек тоже служит по контракту в мотострелковой бригаде. Участвует в спецоперации с первых дней, ― пишет издание.

Аркадий уже награжден медалью «За боевые отличия», нагрудным знаком «Отважный». Парни достойно несут службу, держат оборону на освобождённых территориях, проявляют настоящий героизм в боях.

Ранее редакция рассказывала, как участник СВО с позывным Дуга голыми руками перехватил дрон-камикадзе и спас 14 боевых товарищей.