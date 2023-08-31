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Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023

  • 31/08/2023, 11:46
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Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023
Он поможет выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и пересадки, чтобы ваши растения менее болезненно переносили эти и другие процедуры.

Поливы, подкормки и целый ряд других процедур с комнатными растениями предпочтительнее делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года.

При этом следует помнить, что запрещенными для любых посадок и пересадок комнатных цветов являются дни новолуния и полнолуния, причем новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.

Календарь лунных фаз в сентябре 2023 года

  • Луна убывает с 1 по 14 сентября
  • Новолуние 15 сентября
  • Луна растет с 16 по 28 сентября
  • Полнолуние 29 сентября
  • Луна убывает 30 сентября

Важно понимать, что растения могут нуждаться в дополнительном уходе и в периоды, когда лунный календарь не рекомендует работу с ними. В таком случае эти рекомендации стоит проигнорировать и оказать зеленому питомцу необходимую помощь сиюминутно.

В частности, это касается борьбы с вредителями и болезнями, экстренных пересадок и полива.

Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023

1 сентября — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Вы можете смело уделить время пересадке цветов, посадке клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренению черенков. При этом следует поливать и подкармливать цветы умеренно.

И совсем не рекомендуется их обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

2-3 сентября — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Вообще отказаться на эти дни следует от посадки и пересадки любых комнатных растений, проращивания семян, укоренения черенков, полива и подкормки, обрезки и прищипки побегов.

Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023

Посадка комнатных растений

4-5 сентября — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Оптимальное время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Также смело можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Постарайтесь избегать пересадки любых комнатных цветов и рыхления грунта горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

6-7 сентября — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Вы можете заняться посадками ампельных и вьющихся цветов, бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.

А вот пересадки лучше отложить на другие, более благоприятные дни.

8-10 сентября — Убывающая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Уделите свободное время пересадкам комнатных цветов и посадке многолетних декоративных растений. Внесите в расписание поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Однако посадку клубнелуковичных и обработку растений ядохимикатами лучше не проводить

11-12 сентября — Убывающая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Ограничьтесь рыхлением грунта в цветочных горшках и опрыскиванием цветов от болезней и вредителей.

Рекомендуется в данный период совсем отказаться от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, полива и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

13 сентября — Убывающая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Проведите это время за пересадками и делением любых комнатных растений. Возможны также посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Не занимайтесь замачиванием и проращиванием семян.

Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023

Полив комнатных растений

14-16 сентября — Новолуние. Луна в Деве

Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.

17 сентября — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Замечательный день, чтобы провести его за посадками и пересадками любых комнатных цветов, а также для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не рекомендуется использование ядохимикатов.

18-20 сентября — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Лучшие дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Отличное время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Пересадку цветов, обрезку, прищипывание, деление корней и клубнелуковиц проводить не стоит.

21-22 сентября — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Можно уделить время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Разрешается и даже одобряется укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

При этом не лучший период для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

23-24 сентября — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

В эти дни можно выбрать время для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Также не пренебрегайте обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

При этом постарайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023

Обработка комнатных растений от вредителей

25-26 сентября — Растущая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

Допускается рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Но данный период совершенно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

27-28 сентября — Растущая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Прекрасный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Астрологи не советуют обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

29 сентября — Полнолуние. Луна в Овне

Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.

30 сентября — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Разрешено только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Совсем не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цветовод уход за растениями лунный календарь цветовода на сентябрь 2023 комнатные растения


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