Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023

Поливы, подкормки и целый ряд других процедур с комнатными растениями предпочтительнее делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года.
При этом следует помнить, что запрещенными для любых посадок и пересадок комнатных цветов являются дни новолуния и полнолуния, причем новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.
Важно понимать, что растения могут нуждаться в дополнительном уходе и в периоды, когда лунный календарь не рекомендует работу с ними. В таком случае эти рекомендации стоит проигнорировать и оказать зеленому питомцу необходимую помощь сиюминутно.
В частности, это касается борьбы с вредителями и болезнями, экстренных пересадок и полива.
1 сентября — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)
Вы можете смело уделить время пересадке цветов, посадке клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренению черенков. При этом следует поливать и подкармливать цветы умеренно.
И совсем не рекомендуется их обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
2-3 сентября — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)
Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Вообще отказаться на эти дни следует от посадки и пересадки любых комнатных растений, проращивания семян, укоренения черенков, полива и подкормки, обрезки и прищипки побегов.
4-5 сентября — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)
Оптимальное время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Также смело можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Постарайтесь избегать пересадки любых комнатных цветов и рыхления грунта горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)
6-7 сентября — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)
Вы можете заняться посадками ампельных и вьющихся цветов, бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.
А вот пересадки лучше отложить на другие, более благоприятные дни.
8-10 сентября — Убывающая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)
Уделите свободное время пересадкам комнатных цветов и посадке многолетних декоративных растений. Внесите в расписание поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.
Однако посадку клубнелуковичных и обработку растений ядохимикатами лучше не проводить
11-12 сентября — Убывающая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)
Ограничьтесь рыхлением грунта в цветочных горшках и опрыскиванием цветов от болезней и вредителей.
Рекомендуется в данный период совсем отказаться от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, полива и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
13 сентября — Убывающая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)
Проведите это время за пересадками и делением любых комнатных растений. Возможны также посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Не занимайтесь замачиванием и проращиванием семян.
14-16 сентября — Новолуние. Луна в Деве
Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.
17 сентября — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)
Замечательный день, чтобы провести его за посадками и пересадками любых комнатных цветов, а также для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.
Не рекомендуется использование ядохимикатов.
18-20 сентября — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)
Лучшие дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Отличное время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.
Пересадку цветов, обрезку, прищипывание, деление корней и клубнелуковиц проводить не стоит.
21-22 сентября — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)
Можно уделить время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Разрешается и даже одобряется укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.
При этом не лучший период для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)
23-24 сентября — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)
В эти дни можно выбрать время для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Также не пренебрегайте обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.
При этом постарайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.
25-26 сентября — Растущая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)
Допускается рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.
Но данный период совершенно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
27-28 сентября — Растущая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)
Прекрасный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.
Астрологи не советуют обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
29 сентября — Полнолуние. Луна в Овне
Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.
30 сентября — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)
Разрешено только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Совсем не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.
Фото: freepik.com
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