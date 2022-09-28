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Горсовет Новосибирска поддержал отзыв мандатов у коллег, длительно пребывающих за границей

  • 28/09/2022, 14:50
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отзыв мандата у депутата
Дело — за согласованием у региональных и федеральных депутатов.

— Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение обратиться к Госдуме по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, — сообщил на сентябрьской сессии спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.

прекращение полномочий депутата

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Он напомнил, что в общих положениях о депутате представительного органа муниципального образования есть основания о прекращении полномочий, определенные ст. 40 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Проведенный горсоветом анализ статей показал, что перечень оснований может быть дополнен.

— В практике работы депутатов текущего созыва возник прецедент, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится там продолжительный период времени — около одного года. При этом в Совет депутатов обращаются граждане с просьбой: разъяснить сложившуюся на округе ситуацию, связанную с фактическим отсутствием избранного депутата, решить вопрос с организацией работы с жителями округа, — говорит Асанцев. — В связи с этим фракция «Единая Россия» в горсовете Новосибирска предлагает обратиться в Госдуму и рассмотреть возможность дополнения установленного перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата непрерывным отсутствием на территории РФ сроком более одного года.

Председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский сообщил, что на комиссии обращение было рассмотрено, и предложил коллегам голосованием обозначить свое отношение к этой теме без вопросов и прений. За это предложение проголосовали 28 депутатов, 10 воздержались.

Депутат Виктор Стрельников внес поправку и предложил распространить действие отзыва на депутатов регионального парламента и Совета Федерации, чтобы не создавать для них привилегированного положения. За поправку проголосовали 11 депутатов, 23 воздержались, то есть она не прошла.

В целом за обращение проголосовали 37 из 41 депутата, присутствовавшего на сессии.

Дмитрий Асанцев пояснил, что этот вопрос планируется вынести на сессию регионального парламента, которая пройдет 29 сентября.

Напомним, лидер оппозиционных депутатов горсовета, представляющих «Коалицию Новосибирск», Сергей Бойко выехал за границу осенью прошлого года. По словам Дмитрия Асанцева, сейчас он находится в Мексике.  Еще один оппозиционный депутат Хельга Пирогова в июле выехала в Грузию.  Сегодня Асанцев назвал переданное ей объяснение об отсутствии на сессии неуважительной причиной.

В начале сентября депутаты Заксобрания от ряда фракций подписали обращение на имя Александра Бастрыкина в отношении депутата горсовета от либеральной коалиции Сергея Бойко. Авторы обращения потребовали возбудить против Бойко уголовное дело с последующим лишением мандата через суд. Поводом стал контент в соцсетях депутата, в котором он, уже почти год проживая за пределами России, продолжает критически высказываться в отношении политики федеральной власти, в том числе о проведении спецоперации на территории Донбасса и Украины.

 

Ранее редакция сообщала, сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию? 

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : спецоперация отзыв мандата депутаты Горсовет


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