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Кадыров подверг критике слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурятов

  • 30/11/2022, 13:35
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Кадыров критикует Папу Римского
Глава Чечни уверен, что Франциск стал жертвой пропаганды иностранных СМИ.

Накануне в интервью американским средствам массовой информации папа Римский Франциск назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».

— Как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ.

По словам Кадырова, «религиозной личности количественного значения стыдно не знать про отношение к мусульманам к противникам».

— Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, Папе Римскому могут рассказать украинские военные, — добавил Глава Чечни.

При этом Рамзан Кадыров уточнил, что среди бойцов из Чечни нет алкоголиков и наркоманов.

И каждый из них знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу, заключил он.

Ранее редакция сообщала, что Кадыров и еще 18 россиян попали в санкционный список Новой Зеландии.

Фото: pixabay.com — Annett_Klingner

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СМИ пропаганда политика Кадыров критикует Папу Римского


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