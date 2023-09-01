Кафе с рухнувшим потолком под Новосибирском проверят прокуратура и СК

Во время обрушения перекрытия в двухэтажном здании пиццерии в городе Искитиме пострадали две посетительницы.

ЧП произошло вечером 31 августа на улице Комсомольской. В здании было не много людей, поэтому удалось избежать большего количества травмированных. Гости заведения и персонал эвакуировались самостоятельно.

— Исполняющий обязанности Искитимского межрайонного прокурора выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов. Прокуратурой организована проверка. Необходимо оценить исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Также проверку начал и Следственный комитет региона. Следователи изучают факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.