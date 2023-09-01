Мэр предложил отправить новосибирцев на удаленку из-за строительства моста

Новосибирцев могут перевести на удаленный формат работы из-за строительства транспортной развязки четвертого моста. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна».

При этом чиновник отметил, что только работодатель может принять окончательное решение по удаленному формату работы.

— Вопрос должен решаться индивидуально, — сказал Анатолий Локоть.

В Министерстве транспорта региона сообщили, что ввод в эксплуатацию четвертого моста планируется в первом квартале 2024 года.

Ранее глава города предупредил жителей, что пробки на площади Труда останутся до завершения строительства.