Мэр предложил отправить новосибирцев на удаленку из-за строительства моста

Новосибирцев могут перевести на удаленный формат работы из-за строительства транспортной развязки четвертого моста. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна».
При этом чиновник отметил, что только работодатель может принять окончательное решение по удаленному формату работы.
— Вопрос должен решаться индивидуально, — сказал Анатолий Локоть.
В Министерстве транспорта региона сообщили, что ввод в эксплуатацию четвертого моста планируется в первом квартале 2024 года.
Ранее глава города предупредил жителей, что пробки на площади Труда останутся до завершения строительства.
Фото из Телеграм-канала ГК «ВИС»
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