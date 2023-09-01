Эксперт напомнила о новом порядке уплаты налогов в 2023

Согласно новому порядку, у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП), больше не требуются отдельные квитанции на земельный, транспортный и имущественный налог, объяснила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе с радио Sputnik.

Специалист уточнила, что ЕНС — это электронный кошелек, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически списывает начисленные платежи. Если у гражданина имеются задолженности или штрафы, то они погашаются в первую очередь, независимо от его выбора.

В случае, когда средств недостаточно, а сроки уплаты налогов совпадают, платежи распределяются между всеми начислениями пропорционально их размеру, добавила Ольга Дайнеко.

При этом самозанятые могут, как и раньше, делать выбор самостоятельно в принятии решения, как платить налог на профессиональный доход, через ЕНП или отдельно.

К сроку уплаты налогов, который наступает 1 декабря, на счету должно быть достаточное количество средств для списания, пополнить ЕНС можно привычными способами, в том числе перечислять частями, чтобы уплата налогов не ударила по кошельку, заключила эксперт.

Ранее редакция сообщала, как вернуть деньги за покупку жилья вскладчину.