Кафе восточной кухни сгорело под Новосибирском

Жители Искитимского района лишились возможности отведать блюда восточной кухни в одном из популярных местных заведений. Рано утром, 23 октября, пламя охватило «Чайхону». Кафе сгорело полностью.

― Сообщение поступило в 04:24. В Искитимском районе в р.п. Линёво по ул. Листвянская произошло возгорание здания кафе. Пожарно-спасательные подразделения объявили о ликвидации открытого горения в 04:36. Еще час огнеборцы проливали и разбирали обгоревшие конструкции. Предварительная площадь пожара 198 м², ― сообщили в региональном МЧС.

К счастью, людей в заведении не было. В МЧС не поступала информация о пострадавших. Причину пожара будут устанавливать дознаватели.