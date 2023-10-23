Коммунальщики готовятся к авариям из-за похолодания в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к главам районов и муниципалитетов с предупреждением внимательно отслеживать состояние коммунальных сетей и оперативно сообщать об авариях.

— В регионе устанавливается морозная погода и минусовые температуры. В переходный период из-за изменения режима работы теплосетей и промерзания грунта повышаются риски возникновения аварий на теплосетях. Просьба все проверить и подготовиться, — отметил губернатор. — Если аварийная ситуация возникла и вы понимаете, что в регламентные сроки не укладываетесь, есть возможность привлекать помощь с областного уровня: бригады, материалы и т.д. Если устранение аварии затягивается просьба не стесняться.

Как сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в городе от тепла отключены 113 объектов — в Ленинском и Кировском районах.

— В течение дня эти отключения будут ликвидированы. Ведутся ремонтные работы. Работает ООО «Новосибирская теплосетевая компания», — сообщил мэр.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов добавил, что паспорта готовности к зиме на сегодняшний день получили 33% муниципальных образований региона.

— За неделю по области зарегистрировано 37 аварийных отключений теплоснабжения. Фактов нарушения при устранении не фиксировалось, — добавил министр.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году в Новосибирске отремонтировали более 50 км теплосетей.