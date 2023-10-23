«Ситуации бывают разные, но кредитные каникулы помогут не всем»

— Кредитные каникулы не будут эффективны для тех, кто испытал финансовые трудности не вследствие реального снижения доходов, а из-за чрезмерной закредитованности — большого числа кредитов и займов, взятых бездумно. Им эта мера точно не поможет, вероятнее, даже создаст дополнительные сложности.

Я бы не стал говорить о каком-то разделении людей, кому можно предоставлять каникулы, а кому — нет, все-таки ситуации бывают разные, а у нас, как у кредиторов, нет цели загнать человека в еще большие долги, скорее, наоборот. Если кредитные каникулы действительно помогут человеку справиться с трудностями, снизить долговую нагрузку и вернуться к прежней платежной дисциплине — то здесь я выступаю за них, нежели за банкротство, которое — самый неблагоприятный сценарий как для должника, так и для кредитора.