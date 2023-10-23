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«Ситуации бывают разные, но кредитные каникулы помогут не всем»

  • 23/10/2023, 12:51

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):

«Ситуации бывают разные, но кредитные каникулы помогут не всем»— Кредитные каникулы не будут эффективны для тех, кто испытал финансовые трудности не вследствие реального снижения доходов, а из-за чрезмерной закредитованности — большого числа кредитов и займов, взятых бездумно. Им эта мера точно не поможет, вероятнее, даже создаст дополнительные сложности.

Я бы не стал говорить о каком-то разделении людей, кому можно предоставлять каникулы, а кому — нет, все-таки ситуации бывают разные, а у нас, как у кредиторов, нет цели загнать человека в еще большие долги, скорее, наоборот. Если кредитные каникулы действительно помогут человеку справиться с трудностями, снизить долговую нагрузку и вернуться к прежней платежной дисциплине — то здесь я выступаю за них, нежели за банкротство, которое — самый неблагоприятный сценарий как для должника, так и для кредитора.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Россия

Теги : Тимофей Полетаев Сибирское ГУ Банка России Сибирский филиал ПСБ (ПАО) рынок микрофинансирования Роман Макаров ПАО КБ «УБРиР» отсрочка по кредитам Олег Бельский МФК Лайм-Займ МФК Займер МКК «Академическая» Максим Сёмов кредитные каникулы Константин Шарапов Банк Левобережный Ассоциация российских банков Андрей Третьяков Александр Шишкин Азиатско-Тихоокеанского банк


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Точка зрения

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