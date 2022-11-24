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Инвестор намерен увеличить мощность транспортно-логистического центра в Новосибирске на 66%

  • 24/11/2022, 19:05
Автор:
транспортно-логистический центр
А также включить его в новую технологию грузоперевозок.

— Мы начали развивать сеть ТЛЦ 10 лет назад. На сегодня завершили ТЛЦ в Московской области и увеличили его мощность до 1 млн ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, англ. TEU. — Ред.). 1 ноября открыли ТЛЦ на Урале. До конца 2023 года планируем запустить площадку в Новосибирске, — сообщил на пленарном заседании форума InPark-2022 в Новосибирске председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе.

По его словам, пока перерабатывающая способность новосибирского терминала составляет 600 тысяч ДФЭ в год, но в перспективе она будет увеличена до 1 млн. Ежедневно ТЛЦ планирует принимать 10-12 контейнерных поездов.

— Сегодня «Транссиб» очень загружен. Чтобы высвободить мощности на данном направлении мы совместно с операторами подвижного состава и РЖД внедряем новую технологию перевозки импортных грузов с Дальнего Востока в полувагонах. Сегодня запустили перевозки через уральский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на Москву и Санкт-Петербург, а в перспективе хотим их запустить через Новосибирск, — пояснил Кахидзе.

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По его словам, сегодня 70% всех грузов по российской железной дороге составляет импорт, а 30% — экспорт. Чтобы закрыть разницу в 40%, нужно либо подавать порожний подвижной состав на Дальний Восток (что не позволит российским компаниям вывозить из страны экспортную продукцию), либо вывозить контейнеры с Дальнего Востока в полувагонах.

— Дискуссия идет очень активно. Мы на сегодняшний день отправили уже 24 контейнерных поезда в полувагонах и развиваем эту технологию, — говорит Кахидзе. — В портах Дальнего Востока контейнеры грузятся в полувагоны, прибывают на наши терминалы, перегружаются на фиттинговую платформу и далее доставляются в регион назначения. Порожний полувагон уезжает на погрузку угля, а затем двигается с грузом на Дальний Восток на экспорт.

Он подчеркнул, что при использовании этой технологии экономится пропускная способность «Транссиба», что дает возможность российским компаниям отправить больше экспортных грузов.

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»

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Ранее о проблемах с вывозом контейнеров с Дальнего Востока редакции рассказывал учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко.

— Руководство портов, правительство края договорились, что контейнеры будут вывозить полувагонами, на которых на Дальний Восток доставляется уголь. В полувагонах будут делать распорки, закреплять контейнеры и отправлять в Центральную Россию. Это форс-мажорный, военный способ перевозки, но вполне рабочий. За счет этого власти надеются снять напряженку с вывозом контейнеров, — говорил он.

Напомним, соглашение о создании в Новосибирске на территории ПЛП транспортно-логистического центра область и ООО «Новосибирский транспортный терминал» подписали в 2019 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Предполагалось, что мощность первой очереди проекта составит 300 тысяч ДФЭ, двух — 600 тысяч ДФЭ. Запуск ТЛЦ в эксплуатацию планировался в 2021-м,  потом в 2022 году. Объем инвестиций в проект ранее составлял 5 млрд рублей.

Сейчас компания проектирует еще два ТЛЦ — в Хабаровске и Артеме. После их запуска и завершения формирования терминально-логистической системы, она будет обрабатывать до 5 млн ДФЭ в год.

 

Ранее редакция сообщала, что санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири. 

Фото из фильма с сайта ПЛП

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Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортно-логистический центр логистика железнодорожные перевозки


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