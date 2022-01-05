Как выбрать детскую машину на аккумуляторе

Чтобы машинка была удобной, красивой и комфортной в использовании, нужно ответственно подойти к подбору, учитывая ряд критериев.

Классификация электромобилей

Сегодня детская машина на аккумуляторе предложена практически в одинаковом ассортименте на отечественном рынке, но от разных производителей. Отличия заключаются в следующем:

дизайн – современные модели копируют автомобили от любых брендов – Мерседес, Тойота, Лада и т.д.;

возраст ребенка – есть варианты от 1 года и до 8 лет, причем у них общая специфика работы, особенности в том, что малыш способен управлять самостоятельно или это было комфортно делать родителям;

мощность двигателя и расход аккумулятора – желательно брать автомобили с хорошим запасом и батареей, чтобы кататься хотя бы час.

Имеются модели, которые полностью закрытые и копируют транспорт абсолютно или открытые варианты, без верха, есть и машины без дверей.

Рекомендации по выбору

Первое, на что стоит обратить внимание, – мощность и аккумулятор. Рекомендуем придерживаться следующих правил. Для малышей хватает аккумулятора на 6V. Ребенку возрастом 3-7 лет подойдет авто на двух 6-вольтовых батарейках или одной емкостью 12V. Детям от 8 до 10 лет важно кататься и долго, и быстро, поэтому нужен аккумулятор на 24V.

Возраст тоже обязательно учитывать. Малышам требуется больше опеки и повышенный уровень безопасности, а деткам постарше хочется свободы и скорости. На 1-2 года подойдет авто-каталка со встроенным аккумулятором. В машинке будет сидеть малыш, а родителям удобно управлять, контролировать процесс. Подключение выполняется по Bluetooth или радиоканалу. Обычно у авто небольшой вес – до 10 кг, ограничитель скорости – до 2 км/час. Из функционала достаточно имитации звука двигателя, светящихся фар и сигнала.

На 3-7 лет подойдут электромобили на 4, 3 и даже 2 колесах. Максимальная скорость может быть 4-7 км/час. Из функционала стоит обратить внимание на встроенную магнитолу, клаксон, подсветку. На 8-10 лет машины должны быть стилизованы под взрослые. Управление требует первичных навыков. Часто есть коробка передач для изменения динамики разгона.

Не забывайте учитывать и пожелания самого ребенка при подборе электромобиля. Так он будет точно доволен покупкой и каждый день будет наслаждаться катанием на собственной мини-машине.