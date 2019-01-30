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В Новосибирской области создано ГКУ «Арена»

Оно будет курировать строительство ледовой арены на ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске, а также реконструкции ЛДС «Сибирь».
  • 30/01/2019, 11:30
Arena

Распоряжением правительства Новосибирской области в регионе создано государственное казенное учреждение (ГКУ) «Арена». Целью его деятельности является обеспечение строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске, объектов дорожной инфраструктуры, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для ввода в эксплуатацию Объекта, а также реконструкции ледового дворца спорта «Сибирь».

Учредителем компании является правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области. В штат ГКУ войдет 20 человек, говорится в документах, опубликованных на сайте правительства.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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