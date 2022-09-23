Как бизнесу защитить от частичной мобилизации своих сотрудников?

— Сейчас многие предприниматели задаются вопросом: как защитить от частичной мобилизации своих сотрудников? Законно — никак. А незаконно… 20 сентября появились поправки у Уголовный кодекс РФ за неисполнение мобилизационного предписания — до 10 лет. А 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

Однако, как юрист, я вижу очень много неурегулированных пробелов в законодательстве. Указ о частичной мобилизации должен затронуть массу нормативно-правовых актов, но их пока нет. А вопросов очень много…

Мы разговаривали с адвокатами о том, как им выходить из защиты, на каком основании? В рамках действующего закона об адвокатуре адвокат не может сказать клиенту «до свидания»! Закон о банкротстве не предусматривает, что арбитражные управляющие прекращают работать с клиентом и уходят, бросив работу с предприятиями. Это приведет к коллапсу.

Я, как офицер запаса, давал присягу и не могу отказаться от призыва при объявлении мобилизации — это моя конституционная обязанность, как и многих других бывших солдат и офицеров, которые находятся в запасе и ведут бизнес. В связи с этим к нам сейчас также поступает много вопросов. На одном предприятии призвали слесаря-автомеханника, который по военно-учебной специальности является сапером. Коммерческий директор другого предприятия Новосибирска тоже получил повестку. Декана одного из вузов вызвали в военкомат.

Бизнес в шоке и не понимает, что делать. Нет четкого перечня, кто может получить отвод от мобилизации и как это увязать с текущими бизнес-процессами.

Пока «белые» категории звучат абстрактно и законодательно не закреплены:

— сотрудники предприятий ОПК,

— отдельные лица, занимающиеся научной деятельностью, связанной с ОПК,

— многодетные отцы, в семьях которых от 4 и более малолетних детей,

— граждане (единственные кормильцы), на иждивении которых находятся инвалиды первой группы и пожилые люди.

— Не исключаю, что это могут быть преподаватели, так как студенты, судя по словам министра обороны Сергея Шойгу, не попадают под частичную мобилизацию.

Но четкой и детальной информации нет. Подходят ли под частичную мобилизацию сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий? В законе об этом ничего не сказано…

Что делать, если призывают руководителя предприятия? Кто будет обеспечивать деятельность компании, платить людям зарплаты, налоги? Что делать с кредитами? А если компенсация, которую будут выплачивать мобилизованным, окажется существенно ниже привычного дохода семьи, то кто будет ее содержать? Будет ли работодатель обязан сохранить место за мобилизованным сотрудником, чтобы он после возвращения восстановился и смог получать прежний доход?

Одним словом, поправки нужно вносить во многие нормативные акты. Мы запросили уточнения в Минэкономразвития РФ, в Минюсте РФ, но ответов пока нет, а повестки уже приходят…