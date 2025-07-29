Как бороться с нарушителями тишины: руководство для жителей частного сектора

Роман Сивак, координатор новосибирского Центра защиты прав граждан «Справедливой России», поделился рекомендациями для жителей частного сектора, страдающих от шума, громкой музыки, салютов и иных нарушений тишины, исходящих от близлежащих баз отдыха или общественных бань.

По его словам, функционирование бань, гостиниц и баз отдыха, устраивающих мероприятия вблизи жилых зон, подпадает под действие российского законодательства. Подчеркивается, что недопустимо нарушение общественного спокойствия и создание помех для комфортного проживания соседей.

За поддержание порядка в стране отвечает полиция. Следовательно, при возникновении подобных инцидентов необходимо вызывать правоохранителей, фиксировать произошедшее и добиваться привлечения виновных к ответственности в рамках административного кодекса. В случае обнаружения признаков уголовного преступления следует инициировать соответствующие проверки и возбуждать уголовное дело.

При систематических нарушениях целесообразно обращаться в контролирующие органы для проведения проверок. В частности, к общественным баням предъявляются строгие санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся гигиены и наличия специализированных очистных сооружений.

Роспотребнадзор может проводить проверки с привлечением экспертов. Уполномоченные государственные органы контроля и надзора имеют право обращаться в суд с требованием о приостановке деятельности подобных заведений.

Что касается сдачи коттеджей в аренду, то здесь возможна налоговая проверка, поскольку сдача недвижимости внаём является коммерческой деятельностью. Такие проверки также находятся в компетенции соответствующих государственных органов.