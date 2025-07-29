В промышленном парке под Новосибирском запустят новый контейнерный терминал

На территории ПЛП «Восточный», который расположен под Новосибирском рядом с Северным проездом и станцией Иня-Восточная, готовится к запуску крупный контейнерный терминал. Инициатор проекта — ГК «Максимум» (Москва). Ее дочерняя компания ООО «Терминал Восточные Ворота» на площадке в 31 га создает терминал мощностью единовременного хранения 7 тысяч ДФЭ.

Первая очередь проекта начнет работать в конце 2025 года. На проектную мощность в 150 тысяч ДФЭ в год инвесторы рассчитывают выйти к 2027 году, и 500 тысяч ДФЭ в год к 2030 году.

Стоит отметить, что рядом с железнодорожной станцией Иня-Восточная также работает терминально-логистический центр «Евросиб», а с другой стороны Новосибирска на территории Промышленного логистического парка масштабный проект возводит ТЛЦ «Сибирский».

Напомним, в июле во время визита новосибирской делегации в Циндао (КНР) обсуждались планы по расширению сотрудничества в сфере логистики. В 2024 году контейнерооборот порта Циндао превысил 15 миллионов TEU (двадцатифутовых эквивалентов), благодаря автоматизации и оптимизации рабочих процессов. В Новосибирской области с 2018 года доля контейнерных перевозок увеличилась с 4,2% до 9,7% к началу 2025 года, а к 2029 году планируется довести этот показатель до 15,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае в Циндао открылось представительство Новосибирской области.