«Лучше свалки убрать»: инженеры оценили реальность очистки Новосибирска от паутины проводов

В Новосибирске в 2025 году должны быть продолжены работы по уменьшению количества проводов, натянутых вдоль городских улиц. Принцип, который называют «чистое небо», внедрили в прошлом году при модернизации систем освещения на нескольких улицах Академгородка. Следующим этапом должна стать площадь Калинина.

Улицы, особенно в центре Новосибирска, количеством проводов на опорах стали напоминать улицы в городах Таиланда. Такой вид мало кому нравится, и власти уже не в первый раз подступаются к теме. И пока, по оценкам наблюдателей, успехи локальные и очень скромные. Infopro54 попросил компании, которые занимаются проектированием и строительством инженерных коммуникаций, ответить на вопрос, возможно ли избавить Новосибирск от паутины проводов. Единого мнения нет. Некоторые участники рынка говорят, что решение этой задачи дорого стоит, а сама задача не первостепенна.

—Цена зависит от целого ряда факторов. Не только вид работ имеет значение. Материалы тоже важны. И для прокладки под землей материалы, как правило, дороже. Там нужен кабель другой марки. Так же на определенных участках требуется дополнительная защита: где-то надо защищать кирпичом, песок подсыпать в траншеи и т.д. Восстановление и благоустройство территории после окончания работ тоже стоят день. В воздушной линии электропередач используется другой вид кабеля, а установка значительно дешевле – поставил столбы и натянул сразу. Столбы используются и для других сетей – освещение, интернет. По каждому объекту есть детали сметы, но если в целом оценивать, то прокладка кабеля в земле примерно в два раза дороже выходит. У этого решения, безусловно, есть плюсы, но я лично не уверен, что надо тратить огромные суммы, чтобы убрать все провода под землю. Лучше свалки убрать, благоустройством серьезно заняться. Кому эти провода мешают? Если говорить по запросам, то сейчас новые сети прокладываются в основном под землей. Мы по своим заказам это отчетливо видим, — рассказал Infopro54 генеральный директор компании «Стэм» Алексей Мишин.

Инженеры компаний, которые оказывают услуги по прокладке кабельных линий, подчеркивают, что между центром города и, например, новыми жилмассивами большая разница. На центральных улицах много различных коммуникаций и сложнее прокладывать линии: прокладка механизированным способом часто невозможна, используется ручная копка, которая стоит дороже. Но заказчики все чаще идут на эти траты.

— Бизнес для себя принимает решения. И честно говоря, не совсем понятно, при чем тут власти и их заявления о том, что провода надо убирать под землю. Компании, которым кабели принадлежат, сами это делают за свой счет. И на новых объектах и при реконструкции старых. Тут дело не только в эстетике. Есть вопрос безопасности: если кабель под землей, меньше риск, что его кто-то повредит. В части затрат воздушные линии не всегда дешевле. Да, кабели связи, например, проще и дешевле закрепить на существующих опорах. Но сейчас эксплуатирующие организации, собственники этих опор, не всегда дают это делать. Или берут такую арендную плату, что ни о какой экономической целесообразности речь не идет. К тому же кабельную канализацию сейчас можно делать с запасом, чтобы потом в эти трубы можно было заводить дополнительные кабели. Поэтому, я считаю, что задача по очистке города от излишней паутины проводов вполне реальна, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 представитель компании «ГЭСС».

Напомним, в 2018 году городские власти операторам связи предложили закопать свои кабели под землю. Муниципалитет проводил ревизию и заявлял, что новосибирские столбы надо «разгрузить». Телекоммуникационные компании не торопились убирать свои линии под землю, но соглашались, что так в итоге будет лучше. И постепенно эта работа введется. В 2023 году губернатор Новосибирской области снова поднял эту тему, сказав, что Новосибирск надо избавить от висящих проводов.

До 2000-х на новосибирских опорах не было такого количества проводов. Все изменило развитие рынка связи. Каждому оператору, провайдеру, нужно было тянуть свои кабели. Самым логичным и фактически единственным способом считалось крепление проводов на столбах Горсвета и Горэлектротранспорта. Сейчас в Новосибирске есть столбы, на которых закреплено по 15– 20 кабелей. В то же время в городе с советских времен есть так называемая кабельная канализация. Раньше она была частью инфраструктуры государственных предприятий междугородной и международной связи. Сейчас это имущество одной большой телекоммуникационной компании. До последнего времени другие участники рынка доступа к подземным коммуникациям не имели. Но несколько лет назад все изменилось, и были достигнуты определенные договоренности.

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