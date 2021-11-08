Как бороться с рекламой по телефону

Современные технологии не стоят на месте, и «продвинутые» рекламщики используют методы анализа действий граждан на смартфоне для сбора информации об их предпочтениях для предоставления рекламы. Однако, с точки зрения базовых call-центров, все выглядит гораздо проще. Из базы выпадает очередной номер, происходит его набор и дальнейший диалог с абонентом.

С нежелательными звонками позволяет бороться российское законодательство. Так, согласно Федеральному закону «О персональных данных», перед озвучиванием рекламного предложения у вас должны получить на это разрешение.

— Таким образом вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее – откуда у звонящего персональные данные, и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения, — рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. — Как правило, после нескольких подобных разговоров колл-центр поставит ваш номер в «черный список».

Современные подходы в области IT также позволяют уменьшить долю нежелательных звонков абоненту. После того, как вам стало понятно, что звонок был осуществлен колл-центром и входит в категорию «ненужных», достаточно определить в телефоне через контекстное меню данный номер как заблокированный и сообщить о спаме (галочка при блокировке). Данные будут переданы в единый центр, и при многократных жалобах на номер, данные номера будут сразу сбрасываться вашим телефоном как спам-звонки, поясняет эксперт.

Современные операторы также обладают достаточно большим инструментарием, связанным «с облачными вычислениями и искусственным интеллектом для решения задач «выявления» нежелательных звонков». Возможности данной услуги целесообразно узнать у оператора вашей сотовой связи – большинство операторов предлагают услугу блокировки спам-звонков, правда, как правило, она платная. Абоненту будут периодически приходить уведомления о том, сколько спам-звонков заблокировано за сутки, говорит Кашкин.