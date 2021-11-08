В России начали действовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца

Приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, — говорится в документе.

Сертификат будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после прививки. Для получения бумажного аналога необходимо обратиться в МФЦ.

Документ будет содержать сведения о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его ФИО, дату рождения, пол, адрес места жительства, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. В документе будет отмечено, когда, где и какой вакциной человек привился. Также в него внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о том, болел ли человек COVID-19. В сертификате предусмотрено место для QR-кода. Он будет единым для всех регионов России и будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки.