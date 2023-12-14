Как быстро сбросить вес к Новому году

Диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с газетой «Известиям» рассказала, что наиболее легкий способ побыстрее сбросить лишне 2-3 килограмма — исключить из своего ежедневного рациона простые углеводы, включая хлеб, всевозможные сладости, десерты, изделия из муки высшего сорта. Кроме того, важно значительно уменьшить в меню количество жиров.

По словам врача, следует помнить о важности употребления оптимального для вашего организма количества воды, что поддержит метаболизм и облегчит процесс пищеварения.

Также могут помочь разгрузочные дни раз в неделю, добавила специалист. Это могут быть как дни на лёгких овощных супах, так и на кефире или соках. Неплохо работают в этом направлении детокс-программы на три-пять дней.

Татьяна Мещерякова подчеркнула, что в стремлении быстро сбросить лишний вес крайне важно не прибегать к полному отказу от пищи, а также к активным тренировкам в совокупности с максимальным ограничением калорийности питания.

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