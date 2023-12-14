Врач Бурдакова рассказала о причинах синдрома хронической усталости

Патологическое состояние

Синдром хронической усталости долгое время не воспринимали всерьез. Сегодня он признан патологическим состоянием, которое может влиять на функции всего организма. По словам ведущего медицинского эксперта «Инвитро» Виолетты Бурдаковой, оно характеризуется чувством постоянной усталости, бессонницей, головной болью, мышечными болями, а также уменьшением массы тела, эмоциональной неустойчивостью и апатией.

Вирусная природа

— Считается, что основными причинами развития синдрома хронической усталости могут выступать вирусные (вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирус гепатита C, вирус герпеса разных типов, коронавирусы, включая SARS-CoV-2) и бактериальные (хламидии, микоплазмы, микобактерии туберкулеза и другие) инфекции, — отметила Виолетта Бурдакова.

Она добавила, что постоянная усталость иногда сопровождается гормональным дисбалансом, недостатком микронутриентов (витаминов и минералов). Это состояние может развиваться под влиянием стресса и интенсивной психоэмоциональной нагрузки. Кроме того, патологическое состояние может быть вызвано приемом некоторых лекарственных препаратов.

— Если ощущение постоянной усталости длится больше полугода и не проходит после полноценного отдыха, важно обратиться за помощью к врачу-терапевту, а не пытаться самостоятельно изменить ситуацию, — говорит эксперт.

Группы риска

Согласно медицинской статистике, синдром хронической усталости чаще диагностируется у людей в возрасте 25-45 лет. Наиболее подвержены этому недугу женщины (независимо от возраста).

В группу риска врач Бурдакова также отнесла представителей профессий, где требуются высокая интеллектуальная деятельность, стрессоустойчивость, быстрота реагирования и сообразительность.

— К характерным факторам риска развития этого синдрома относят экологически неблагоприятные условия проживания, напряженную работу, гиподинамию, нерациональное питание, — добавила эксперт.

Последствия хронической усталости

Длительное течение синдрома хронической усталости, по словам медицинского эксперта, снижает иммунную защиту. Кроме того, патологическое состояние приводит к уменьшению ресурсов или нарушению энергетического обмена в клетках тела человека. Со временем это может способствовать снижению мышечного тонуса, развитию депрессивных расстройств, обострению хронических болезней, а также нарушению функций нервной системы (невротическим расстройствам, снижению памяти, бессоннице, приступам агрессии), нарушению пищеварения и развитию патологий сердца и сосудов.

Диагностика синдрома хронической усталости

Виолетта Бурдакова подчеркивает, что синдром хронической усталости иногда затруднительно диагностировать. Причина — схожесть с признаками множества других заболеваний, в том числе с патологиями эндокринной и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, перенесенных вирусных или бактериальных инфекций и прочих.

— Первым шагом будет обращение к врачу-терапевту, который соберет анамнез, назначит лабораторные и инструментальные обследования и проведет дифференциальную диагностику, чтобы выявить возможную причину клинических проявлений. По результатам исследований врач сможет дать рекомендации по лечению и/или направить к смежным специалистам, — говорит эксперт «Инвитро».

Все пройдет

— На сегодня официально не зарегистрированы лекарственные средства для лечения синдрома хронической усталости, — отмечает Виолетта Бурдакова.

Врач подчеркнула, что проще предупредить этот синдром, придерживаясь общих терапевтических методов. Среди них соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, физиотерапия (массаж, гидропроцедуры и пр.), обращение к психологу для нормализации психоэмоционального фона, а также лечение хронических заболеваний.

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