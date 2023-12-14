Парикмахер со взрывчаткой попал на видео в Новосибирске

27-летний Евгений Р. ночью, 5 декабря, принес самодельное взрывное устройство к военкомату и оставил его на подоконнике. «Бомбу» удалось обезвредить саперам. Ее элементы отправили на экспертизу. Сегодня, 14 декабря, суд арестовал подозреваемого и отправил в СИЗО до 6 февраля 2024 года.

На установление личности и задержание Евгения правоохранителям потребовалось несколько дней. Оперативники изучили все записи с камер видеонаблюдения по маршруту подозреваемого и с близлежащих зданий.

Сам момент, когда подрывник принес устройство тоже попало в кадр.

На записи отчетливо видно, как молодой мужчина в темном пуховике и синих джинсах, спрятав лицо под маской и накинув капюшон, аккуратно оставляет взрывчатку на подоконнике военкомата.

― Вопреки разлетевшейся по СМИ версии, что устройство было замаскировано в мультиварку, видно, что оно небольшого размера. Это больше похоже на консервную банку из-под «Сайры». В квартире задержанного провели обыски, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

В распоряжении редакции имеется видеозапись самого момента, но в интересах следствия, которое еще не окончено, мы опубликуем ее позже.

Напомним, в первый раз по серьезной статье Евгений загремел в 2017 году. Тогда у него в квартире ФСБ нашла под ванной пластиковую бутылку с селитрой, мешок с гексогеном и электродетанаторы. Парикмахер до последнего отпирался и убеждал суд, что этот клад ему подкинули оперативники. В итоге парню дали 4 года колонии. Год назад он вышел на свободу, но без чистой совести. Устроился на работу в элитный барбершоп в центре Новосибирска, а в свободное от стрижек время продолжил заниматься преступными схемами.