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Как дешево отдохнуть в Дубае

  • 27/01/2023, 13:52
Дубай
Как дешево отдохнуть в Дубае. Отдых в Дубае по горящей путевке.

Дубай – это самый перспективный и современный город Востока. Он будоражит, впечатляет неповторимой архитектурой, ультрасовременными центрами, шикарными магазинами и необычными достопримечательностями. Ежегодно его посещают тысячи туристов из разных стран мира. Несмотря на всю роскошность Дубая, здесь можно провести неплохо отпуск даже с небольшим бюджетом. Горящие путевки в Дубай https://poedem.kz/tours/uae — это один из вариантов доступного отдыха. В этой статье мы поделимся рекомендациями касательно комфортного и экономного отпуска в ОАЭ.

Когда выгоднее отдыхать по горящему туру в Дубае

Дубай готов встречать гостей круглый год. Показатели температуры воздуха даже в зимний период, как правило, не опускаются ниже 26С, море радует теплом, а гостиничный сервис работает без перерыва. Специалисты не рекомендуют планировать отдых в ОАЭ на время летних месяцев. Обусловлено это изнурительной жарой.

Однако опытные путешественники знают, что летний тур в Дубай имеет несколько положительных особенностей:

  • Нет большого наплыва отдыхающих. Поэтому прогулки по городу в спокойной обстановке, знакомство с достопримечательностями без очередей и размеренных пляжный отдых обеспечен каждому туристу.

  • Сниженная цена на туры. Даже самостоятельное путешествие будет выгодным, так как цены на жилье и питание в летний период года адекватны в связи с непопулярностью сезона.

  • В торговых центрах проходят грандиозные скидочные предложения. Поэтому купить горящую путевку в Дубай любители шоппинга обязательно должны.

А что касается летней жары, то в Дубае ее перенести достаточно просто. Практически все здания имеют кондиционеры и даже автобусные остановки.

Фортуна удачи: когда туры в Эмираты дешевле всего?

Стоимость путевки в большей степени зависит от сезона. Однако возможен еще один вариант бюджетного отпуска – это горящие путевки. Отслеживать такие предложения можно на специальных платформах по поиску туров. Как правило, горящей путевка может стать в том случае, если туроператор продает ее в сжатые сроки. Однако такой формат отдыха подойдет только тем путешественникам, которые не боятся спонтанности. Отдых по горящей путевке – это оперативные сборы, так как дата вылета может быть назначена даже на следующий день после покупки. Но в тоже время турист сможет сэкономить на туре до 50%.

Как сэкономить на отдыхе в Дубае?

Отдых в Эмиратах вряд ли можно назвать «бюджетным», но существует несколько лайфхаков, которые помогут сохранить семейный бюджет в поездке:

  • Пользуйтесь общественным транспортом. Аренда авто или такси в Дубае обойдется в копеечку. А местный транспорт отличается комфортными условиями для пассажиров и работает по точному графику. Во время отдыха по горящему туру также рекомендуем приобрести проездной.

  • Посетите бесплатную экскурсию. Каждый турист может воспользоваться один раз этим предложением. Можно посетить пешую экскурсию с гидом по городу, побывать в знаменитой мечети Джумейра или увидеть собственными глазами розовых фламинго на территории заповедника.

  • Купите карту туриста Dubai Card. С помощью нее можно получить приятные скидки на экскурсионные туры по самым популярным достопримечательностям, а также бесплатный проезд.

Как не потерять средства на обмене валют?

Обмен валют – это не менее важный аспект во время поездки. Если допустить ошибку, можно потерять даже до половины средств, которые были выделены на отдых. Поэтому предлагаем ознакомиться с некоторыми несложными правилами:

  • По возможности оплачивайте покупки банковской картой. Важный момент: лучше всего, если средства будут списываться в дирхамах.

  • В поездку по горящему туру возьмите доллары.

  • Обменивать средства лучше только в отделении банков или специальных пунктах.

  • Производить обмен выгодно хотя бы от 100 долларов. Практически все обменные пункты практикуют фиксированную ставку за обмен. Поэтому чем больше сумма, тем выгоднее для вас.

Дубай рассчитан как для семейного, так и романтического отпуска. В этом городе прекрасно пересекаются ультрасовременные постройки и старинная архитектура, торговые молы и классические восточные рынки. Если вы желаете сэкономить на отдыхе, но при этом получить комфортные условия, тогда приобретайте горящие путевки в Дубай https://poedem.kz/tours/uae. Приятного отдыха!

Фото предоставлено рекламодателем.

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