В Новосибирске прокуратура отказалась предъявить обвинения реаниматологу в чью смену умер двухлетний ребенок

Аделина Кинчарова съела йогурт, после чего ей стало плохо, начало рвать. Когда мама доставила ее в больницу, врач перенаправил их в другую больницу (сейчас судьбу этого врача решает суд).

В другой клинике, несмотря на все ухудшающее состояние ребенка, врач поставила витаминную капельницу.

— Как она не поняла по снимку, что у нее — непроходимость, я не знаю, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Елена. — И хочу, чтобы она понесла за это ответственность.

Недавно родные получили шокирующие их результаты новой судебно-медицинской экспертизы, в которой сообщалось, что эксперты не увидели прямой связи между смертью девочки и действиями врача. Однако в экспертизах, которые проводились ранее, указывалась прямая причинно-следственная связь между действиями реаниматолога и смертью ребенка.

После этой экспертизы прокуратура и отказала в передаче уголовного дела в отношении реаниматолога в суд, потому что нет оснований для предъявления обвинения.

Это решение мамы Аделины планирует обжаловать.

Ранее редакция сообщала, что в Санкт-Петербурге годовалый ребенок проглотил батарейку от игрушки и умер.

Фото с сайта областной прокуратуры