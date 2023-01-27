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Преимущества ежедневников с логотипом

  • 27/01/2023, 13:45
Полиграфическая продукция, украшенная фирменной символикой, пользуется большой популярностью. Это прекрасный подарок коллегам и партнерам по бизнесу. Практически все деловые люди пользуются ежедневниками. Они дают возможность планировать повседневную жизнь, фиксировать важные даты, мероприятия.

Особенности и преимущества ежедневников с фирменной символикой

Ежедневники с логотипом предлагаются в различных исполнениях, они отличаются размерами, толщиной и дизайном. Особой популярностью пользуются аксессуары в мягком переплете с пружиной. На их поверхность, как и на жесткую обложку можно наносить фирменную символику: логотип и контакты организации. Вручение корпоративных подарков является одним из эффективных способов укрепления имиджа компании. При помощи ежедневников, декорированных фирменной символикой можно повысить узнаваемость бренда.

Их вручают постоянным и потенциальным клиентам, деловым партнерам, инвесторам. Иногда такие подарки получают сотрудники. Такой презент пригодится любому человеку, работающему в офисе.

Благо выбор ежедневников очень большой, среди них есть датированные и недатированные.

В датированных блокнотах на каждой странице помимо фирменного знака присутствует дата. Дополнительную информацию справочного характера пропечатывают на первой и последней страницах. Это может быть календарь или телефонные коды. Производители ежедневников продумывают такие нюансы для удобства пользователей. Подобные органайзеры позволяют размещать информацию по времени, чтобы ничего не потерялось и не забылось, планировать дела на несколько недель и даже месяцев вперед.

Встречаются также полудатированные ежедневники. На их страницах проставлены числа и месяца, а год заполняется самостоятельно. На развороте присутствует список дней недели для отметки важных дел.

Недатированные блокноты содержат минимальное количество печатных элементов.

Цвет листов обычно белый, в дорогостоящих ежедневниках бумагу подвергают тонировке, добавляют на листы золотистые срезы.

Вручение такого подарка свидетельствует о том, что компания ценит организованность, пропагандирует ответственное отношение к делу.

Блокноты с логотипами подчеркивают статус и успешность организаций. Фирменная символика придает полиграфической продукции более интересный вид.

Как наносят логотипы

Существует несколько способов нанесения логотипов на поверхность ежедневников. Чаще всего используют методику тиснения.

Различают слепое тиснение, его еще называют блинтированием и выполненное при помощи фольги. В первом случае сначала изготавливается клише, которое затем прижимается к обложке. Так создается презентабельный оттиск. Логотип может быть рельефным, отличаться по колеру от фона. Методика тиснения отлично подходит для блокнотов в кожаной обложке, причем материал может быть как натуральным, так и искусственным.

Яркое оформление ежедневников создается при помощи тиснения фольгой.

Для нанесения логотипов также используется методика полноцветной печати. Это лучший вариант для блокнотов в картонной обложке. Ее при желании можно ламинировать, обеспечив защиту от неблагоприятных внешних воздействий, продлив срок службы ежедневника. Благодаря ламинации он будет дольше сохранять привлекательный вид.

Такая продукция помогает завоевывать лояльность клиентов и потенциальных партнеров. Если ежедневники с фирменной символикой предстоит вручать важным лицам, например, инвесторам, они должны быть качественными, обладать стильным дизайном.

Брендированная полиграфия способствует сплоченности сотрудников. На ее изготовлении не стоит экономить.

Для изготовления обложек ежедневников применяются различные материалы, определяющие их внешний вид и срок службы. Есть плотные и более мягкие разновидности.

Блокноты с логотипами представляют собой полезные подарки – это действенный маркетинговый ход, при помощи которого можно достичь сразу нескольких целей. Чем дороже и качественнее изделие, тем выше статус компании. Такими ежедневниками хочется пользоваться, они обеспечивают дополнительную рекламу бренда.

Чаще всего блокноты с логотипами дарят потенциальным клиентам с целью их привлечения во время проведения выставочных мероприятий. Фирменный знак благодаря таким ежедневникам все время находится на виду. Пользователи постоянно вспоминают об организации.

Партнерам обычно дарят ежедневники с фирменной символикой в дорогой обшивке, демонстрируя тем самым серьезность своих намерений, желание сотрудничать.

Блокноты с логотипами отличаются от типовых, продающихся в обычных магазинах, подчеркивают статус бизнеса. Их обложки сразу привлекают к себе внимание.

Фото с сайта рекламодателя.

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