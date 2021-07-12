Как инвестировать и для чего это нужно

С чего нужно начать?

Самостоятельно начать инвестировать можно не выходя из дома, получив таким способом ежемесячный пассивный доход. Но полностью освободиться от обязательств все равно не выйдет, поскольку для трейдинга нужен брокер (посредник), имеющий доступ к лицензионной бирже. Перед тем как вложить деньги, необходимо определиться с суммой. Можно начать и с 10000 рублей, но лучше выбрать сумму побольше.

Если свободного времени не так много, можно оформить доверительное управление, передав свои активы управляющей компании. В таком формате инвестор принимает минимум решений. Самый распространенный доверительный вид управления — ПИФ (паевый инвестиционный фонд). Стоит также понимать, что финансовые инструменты и инвестирование непосредственно связаны с рисками. Деньги, переданные в доверительное управление сторонней компании, не облагаются страхованию вкладов.

Во что вкладывать деньги?

Разобравшись со всеми особенностями инвестирования, наступает время самого интересного — выбор, куда вложить деньги. Для начинающего инвестора открывается широкий выбор капиталовложения:

банковский вклад;

Инвестиции в доверительное управление;

недвижимость;

драгоценные металлы;

покупка акций и ценных бумаг.

Ценные бумаги приносят доход на росте стоимости, недвижимость можно перепродавать или сдавать в аренду, золото и другие драгоценные металлы тоже являются неплохим источником вложения, поскольку всегда остаются в цене.

Если вы решили серьезно заняться инвестициями, то идеальным вариантом для вас станет открытие брокерского счета в компании Exante (см. exante отзывы клиентов). Более 300 тысяч финансовых инструментов, доступ к 50+ торговым площадкам, лицензия на оказание инвестиционных услуг, под надзором финансового регулятора Евросоюза ESMA, а также кипрского регулятора CySEC.

Частые ошибки при инвестировании

Когда дело доходит до управления своим бюджетом, многие сталкиваются с проблемами, которых стоило бы избегать. Инвесторам нужно внимательно проверять акции и облигации, фонды и другие финансовые активы. Здесь собраны самые частые ошибки начинающих инвесторов как на фондовом рынке, так и за его пределами:

не вкладывайте в активы все деньги;

перед самостоятельным трейдингом проходите обучение;

не видитесь на обещания о заоблачном заработке;

не принимайте решения под эмоциями;

не приобретайте ценные бумаги и акции компании из одного сектора экономики.

Главное правило инвестирования — не вкладывайте все, что у вас есть. Проведите финансовый менеджмент бюджета, отложив средства на жизнь и непредвиденные расходы. Создайте так называемую «подушку безопасности». После этого вы можете открыть брокерский счет и приступить к торговле.

Плюсы и минусы инвестирования

Ваша главная цель и плюс во время инвестирования — это возможность получения дополнительного дохода. Кроме этого вы можете выбирать источники капиталовложения, получая неограниченное количество прибыли. Разбираясь в механиках трейдинга, инвестор приобретает новые навыки и умения.

Из минусов стоит отметить наличие рисков и требование к стартовому капиталу. Финансовые потери часто вызывают у инвесторов негативные эмоции, поэтому важно, чтобы человек был стрессоустойчивым.

5 советов для будущего инвестора

Решившись заниматься торговлей самостоятельно, а не передавать свои финансы сторонней компании, необходимо внимательно следить за изменениями на бирже. Это поможет не только не потерять свои сбережения, но и преумножить их. Эксперты дают будущим инвесторам несколько полезных советов:

Имейте готовый план на старте. Заручитесь постоянным доходом. Следите за своими инвестициями. Реинвестируйте полученную прибыль. Всегда имейте свободный капитал.

Как уже выяснилось, инвестировать можно самостоятельно или с помощью доверительной компании. В первом случае обратите внимание на Московскую биржу, являющуюся организатором торгов акциями, облигациями, драгоценными металлами, валютой и другими инструментами. Лучше всего выбирайте те области, в которых вы разбираетесь и способны оценивать риски