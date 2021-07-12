Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

— Про двум дорожным объектам — заезд на Октябрьский мост и развязка на Матвеевке — требуется актуализация. На этой неделе будут объявлены конкурсные процедуры, определен подрядчик для работы с проектно-сметной документацией. Срок актуализации ПСД-объектов — 3 месяца, — сообщил на оперативном заседании замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Еще по трем важным для региона инфраструктурным объектам (пешеходный мост в районе Первомайки, дорога Барышево – Орловка- Кольцова, дорога К-19 в районе Барышево) ПСД уже готова, госэкспертиза документов пройдена.

— По двум объектам — ул. Кутателадзе и дорога к о.п. Университет — ситуация сложнее, требует отдельной проработки. Плановая дата подготовки ПСД — конец года, — добавил Невежин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ответ напомнил, что все бюджетные решения о финансировании принимаются до ноября. К этой дате все объекты, на которые выделены бюджетные средства, должны быть обеспечены проектной документацией.

— Наш опыт научил, что без ПСД пытаться попасть в федеральную программу безнадежно. Необходимо сконцентрироваться на подготовке актуальной проектно-сметной документации и наличии положительного заключения госэкспертизы, — предупредил губернатор.

Напомним, на минувшей неделе на заседании сессии регионального парламента первый змпредпредседателя Госдумы Александр Жуков предупредил, что в ближайшее время в России стартует новая федеральная программа по инфраструктурным кредитам. В рамках программы субъекты федерации смогут получать длинные и недорогие деньги — на 15 лет по ставке до 3% годовых, но только под проработанные проекты с готовым пакетом документов. Жуков заявил, что здесь очень многое будет зависеть от работы регионов.

В Новосибирской области власти рассчитывают привлечь инфраструктурное финансирование для строительства и реконструкции дорог в рамках «Академгородок 2.0», развития метрополитена и проекта «Городская электричка». По последнему проекту ОАО РЖД ведет разработку документов на этапе обоснования инвестиций.