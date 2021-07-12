Фольгированные базальтовые маты Basfiber

Покрытие из фольги обеспечивает дополнительный теплоотражающий экран, ещё больше повышая показатели термостойкости матов. Основой материала является базальтовое волокно, которое, в отличие от стекловаты, является полностью безопасным в экологическом плане, не выделяя в воздух вредных веществ. Поэтому оно всё чаще применяется с сферах промышленности и строительства, придя на смену устаревшим типам теплоизоляции.

Свойства и характеристики

Как и другая продукция Basfiber, фольгированные маты изготавливаются по уникальной технологии, исключающей вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Волокна базальта скрепляются иглопробивным способом, без применения смол или других связующих веществ, способных выделять в воздух канцерогены. Кроме того, такая технология обеспечивает прочное сцепление волокон между собой, поэтому материал обладает высокой плотностью и надёжностью.

Его эксплуатация возможна при температурном режиме от -200 до +400 градусов. Даже при контакте с открытым огнём он не воспламеняется, а постепенно тлеет, продлевая время для эвакуации людей и тушения пожара. Малый вес материала облегчает его транспортировку и монтаж. Реализуется он в рулонах и в нарезке.

Преимущества матов Basfiber

Этот материал полностью отвечает всем требования к огнезащите современных строений. Его главные преимущества:

долговечность эксплуатации с сохранением изначальных свойств на долгие годы;

устойчивость к высокой и низкой температуре, агрессивной среде, плесени и грибку;

эластичность и гибкость, обеспечивающие лёгкость укладки;

отсутствие усадки и зазоров;

экологическая безопасность;

воздухопроницаемость;

совместимость с металлом, деревом, пластиком, камнем;

устойчивость к деформации.

Независимо от способа укладки (в вертикальном или горизонтальном положении), маты не сползают со временем и не проседают. Срок их эксплуатации длится до 50 лет и дольше, без необходимости замены.

Сфера использования

Этот уникальный материал широко применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Благодаря положительным характеристикам, фольгированные маты рекомендованы к применению при обустройстве зданий и инженерных коммуникаций. Это лучшая теплоизоляция для трубопроводов, печей, резервуаров с легковоспламеняющимся содержимым. Она задействуется для тепло- и звукоизоляции стен и внутренних перегородок.

Маты Basfiber с фольгой отлично подходят для теплоизоляции бань и саун, вентиляции и технологического оборудования. Также их используют в судостроении, автомобилестроении и для огнезащиты железнодорожных вагонов. Иглопробивные фольгированные маты Basfiber, благодаря своей гибкости и эластичности, легко принимают любую форму, поэтому применимы для нестандартных конструкций и строений со сложной геометрией.