Как ИТ-специалисту оставаться востребованным в эпоху ИИ и конкуренции

В последнее время активно обсуждается вероятное уменьшение доходов в сфере информационных технологий, что вызывает беспокойство у многих профессионалов и тех, кто только планирует начать карьеру в этой области. Действительно ли это так, и как обстоят дела за пределами крупных городов? Текущую ситуацию прокомментировала руководитель компании «Финтех Солюшнс», работающей на ИТ-рынке с 2018 года, Татьяна Анкудинова.

По ее словам, за 7 лет работы компании ситуация с подбором ИТ-кадров претерпела существенные изменения. Если раньше наблюдался стремительный рост и нехватка кадров, то сейчас рынок стал более зрелым и избирательным. Конкуренция, особенно среди начинающих специалистов, заметно усилилась.

Профессия по-прежнему остается одной из наиболее перспективных и хорошо оплачиваемых для тех, кто готов учиться и приспосабливаться к новым условиям. Рынок эволюционирует, и это закономерно. Чтобы оставаться востребованным в 2025 году и далее, ИТ-специалисту необходимо непрерывно совершенствоваться, изучать новые технологии, быть готовым к работе с инструментами на базе искусственного интеллекта и развивать «гибкие» навыки — коммуникабельность, критическое мышление, умение работать в команде. Для тех, кто готов инвестировать в свое образование и постоянно развиваться, ИТ-сфера в 2025 году продолжит предлагать широкие перспективы и достойную оплату труда, добавила эксперт.

На вопрос о снижении зарплат ИТ-специалистов, Татьяна Анкудинова пояснила, что общая тенденция на рынке указывает на некоторое снижение, особенно для начинающих специалистов и в компаниях, переживших период быстрого роста. Однако ситуация неоднородна и зависит от специализации и уровня квалификации.

— Например, в «Финтех Солюшнс» мы наблюдаем ежегодное увеличение зарплат. В 2024 году их уровень вырос на 14,25% по сравнению с 2023 годом, а к 2025 году прогнозируется рост на 33% по сравнению с 2023 годом. Это подчеркивает ценность квалифицированных специалистов в нашей финтех-отрасли и способность компаний с сильным продуктом поддерживать высокий уровень оплаты труда, — отметила директор компании.

Говоря об уровне заработной платы, важно учитывать, что в регионах ситуация может отличаться от ситуации в столице. Зарплаты для тех, кто работает за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, как правило, ниже, но и стоимость жизни значительно меньше. При этом наблюдается активное развитие региональных ИТ-кластеров и центров компетенций.

— Это заметно на нашем примере. Кроме того, удаленная работа все больше размывает географические границы, предоставляя региональным специалистам доступ к вакансиям в столице и даже за рубежом. Важно отметить, что спрос на квалифицированных ИТ-специалистов остается высоким по всей стране, хотя конкуренция за начальные позиции возросла повсеместно, — подчеркнула специалист.

Что касается влияния развития искусственного интеллекта на оптимизацию штата сотрудников, Татьяна Анкудинова сообщила, что, безусловно, внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы, в том числе в разработку простых кодов, позволяет оптимизировать как время сотрудников, так и затраты на заработную плату. Если говорить о цифрах, то количество сотрудников ежегодно сокращалось. Так, по сравнению с 2023 годом, в 2025 году количество сотрудников уменьшилось на 8%.

Важно отметить, что это не просто «сокращение ради сокращения», а перераспределение усилий на более сложные и стратегические задачи, где искусственный интеллект пока не может заменить человека.

Это означает, что роль ИТ-специалиста меняется. Рутинные задачи будут автоматизированы, а востребованными станут те, кто умеет работать с искусственным интеллектом, проектировать сложные системы, решать нестандартные проблемы и осваивать новые технологии, заключила эксперт.