Новосибирцы рассказали, почему не хотят покупать машины в автосалоне

Более трети россиян (35%) отказываются от покупки автомобиля у определенного дилера из-за некорректного отношения персонала, даже если условия и цена их устраивают. К таким выводам пришли аналитики «Авто.ру Бизнес». Они провели опрос среди людей, которые приобрели или планируют купить новый автомобиль в ближайшее время. В нем участвовали и жители Новосибирской области.

Опрос выявил, что 30% россиян не купят автомобиль, если им будут навязывать дополнительные услуги и товары, такие как оформление ненужных опций или отказ продавать машину без сопутствующих услуг. Еще 15% отметили обман как причину отказа. Примерно 10% респондентов указали на долгое оформление документов, длительные очереди и затянутые консультации. Плохое состояние автосалона стало фактором для около 5% опрошенных.

Большинство покупателей (80%) начинают искать дилерский центр с изучения отзывов. Для 70% решающим или важным фактором становится опыт других клиентов. Абсолютное большинство (93%) изучает характеристики и комплектации автомобилей заранее, но в салоне ожидают получить профессиональную и полную консультацию.

При этом некоторые эксперты авторынка считают, что роль продавца, как источника информации с каждым годом уменьшается.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области спрос на подержанные авто падает при росте предложения. Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам сократили спрос на автокредиты на новые и дорогие автомобили, что влияет на авторынок.