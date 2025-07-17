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Глава Союза отцов НСО не считает творчество группы «Порнофильмы» экстремистским

  • 17/07/2025, 15:00
Глава Союза отцов НСО не считает творчество группы «Порнофильмы» экстремистским
Но поддерживает призыв о внесении всех участников группы в реестр иноагентов

С призывом признать участников группы «Порнофильмы» иноагентами и экстремистами выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что песни, которые они исполняют, пропагандируют ненависть и деструктивные ценности. К тому же имя лидера группы почти два года назад внесли в реестр иностранных агентов за антироссийскую деятельность, напомнил думец.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал призыв депутата внести в список иноагентов всех участников группы, хотя их творчество экстремистским он не считает.

— Я не услышал в их треках экстремизма. Иноагентами — понятно, но они ни к чему не призывают, — пояснил Глава Союза Горсайту.

Не являясь поклонником таких групп, Майоров убежден, что расшатывать ситуацию в стране нельзя. Он уверен, запрещая одно, нужно предлагать другое. Поэтому в стране необходимо поддерживать группы, которые положительно влияют на молодёжь.

— Нужно что-то более качественное взамен, чтобы люди хотели это слушать, особенно молодое поколение. А только запреты лишь усугубят ситуацию, — говорит эксперт.

Глава Союза отцов убежден, что необходимо вести разъяснительную работу с российскими музыкантами. Доносить до них необходимость правильного позиционирования, чтобы они смогли подавать хороший пример молодежи.

— Другие же привлекают лидеров общественного мнения, популярных артистов и исполнителей для пропаганды своих ценностей. Нам тоже надо этим пользоваться, — сказал Майоров.

Да и в целом в России нужна устойчивая идеология и в первую очередь надо пропагандировать семейные ценности.

Ранее редакция сообщала о том, что иноагентам запретили вести просветительскую и образовательную деятельность. 

Источник фото: freepik.com, автор- jcomp

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : иноагенты


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