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Как избавиться от комаров на участке?

  • 26/07/2022, 18:08
комары
Многие мечтают купить участок для комфортной загородной жизни. Но с наступлением теплого времени года, помимо прекрасной возможности наслаждаться солнцем, свежим воздухом и красотой природы, каждый владелец обязательно столкнется с комарами, которые способны испортить любой отдых. Поэтому стоит знать, как быстро и эффективно избавиться от этих надоедливых насекомых.

Почему комары появляются на участке?

Основная причина — это наличие открытого источника воды, так как это лучшая среда для откладывания и роста личинок. И чем проще будет доступ к воде, тем быстрее они будут размножаться. Поэтому на территории желательно закрыть все бочки и баки с водой, почаще менять воду в искусственных водоемах.

Но к сожалению, даже если участок земли находится далеко от воды, то все равно комары мигрируют целыми колониями, причем на довольно большие расстояния, поэтому велика вероятность, что они все равно появятся на территории.

Эффективные методы борьбы

Можно выделить несколько распространенных вариантов борьбы с комарами на участке.

1. Химические методы

Есть репелленты — это большое разнообразие средств, направленных на борьбу с комарами (спирали, аэрозоли, таблетки). Их можно использовать в помещении, а также на улице. Но, как правило, время действия репеллентов кратковременно, и они неэффективны на большой территории.

Существуют и химические препараты, предназначенные для обработки больших территорий. Их рекомендуется наносить по периметру участка, уделяя особое внимание прудам, ливневкам и прочим местам скопления воды. Но такие средства требуют соблюдения определенных требований безопасности.

2. Ультразвук

Комары не переносят ультразвук, поэтому созданы специальные отпугиватели, которые не позволяют им приближаться к участку. В продаже есть огромный выбор ультразвуковых отпугивателей — это как большие установки, которые помогут обезопасить территорию около 50 кв. метров, так и переносные брелоки, их можно прикрепить непосредственно к одежде.

3. Ловушки для комаров

Есть липкие ленты, которые можно развесить на веранде или в беседке. Они обрабатываются специальной приманкой, и насекомые на нее прилетают, прилипают и через определенное время погибают.

Предусмотрены и ультрафиолетовые лампы. В этом случае насекомые прилетают на свет, попадают на сетку, которая находится под напряжением, и, соответственно, погибают. Но понятно, что такой вариант подходит только для темного времени суток.

Также можно приобрести промышленные ловушки, которые работают на пропане и не требует подключения к электросети. Такая ловушка охватывает большую площадь (около 50 соток) и может эффективно уничтожать комаров на протяжении многих лет. Данное устройство имитирует присутствие человека, за счет чего комары слетаются, а когда приближается к ловушке, она их засасывает внутрь, где они со временем без еды погибают.

Но можно использовать и народные способы, которые используют дачники. Комары не любят запах полыни, мяты, лаванды. Большой популярностью пользуется и самодельная ловушка. Чтобы ее сделать, необходимо в стакан теплой воды добавить полстакана сахара, пакетик дрожжей, все перемешать. Затем отрезать верхнюю часть пластиковой бутылки, установить ее наподобие воронки, залить готовую жидкость. Насекомые прилетят на запах, а вылететь из ловушки уже не смогут.

Фото с сайта pixabay.com

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