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Как выбрать газгольдер: критерии выбора?

  • 26/07/2022, 18:15
При организации газоснабжения в загородном коттедже или на даче, где нет возможности подключиться к магистральной трубе, единственным решением становится установка газгольдера на участке.

Данный вариант отличается полной независимостью от централизованной системы, эффективностью работы и удобством в эксплуатации. Но перечисленные преимущества напрямую зависят от правильного выбора оборудования.

Основные критерии выбора газгольдера?

Чтобы разобраться, как выбрать нужный газгольдер для своего частного дома, необходимо учесть следующие критерии:
1. Конструктивное исполнение резервуара. В продаже доступны модели с горизонтальной или вертикальной конфигурацией. У каждого варианта есть как преимущества, так и недостатки. На отечественном пространстве особо популярны первые модели, которые устанавливаются горизонтально и обладают повышенной мощностью и эффективностью на фоне вертикальных аналогов. Но если территория небольшая и запас места ограничен, более оправданным решением станет монтаж вертикальной емкости.
2. Объем емкости. Немаловажным фактором для эффективной работы автономного газоснабжения является вместительность резервуара. От этого значения зависит объем сжиженного газа, который может храниться в газгольдере одновременно. Рекомендуется отдавать предпочтение моделям, позволяющим пользоваться топливом в течение долгого времени без дозаправки. Кроме того, важно учитывать, что резервуар разрешено заполнять только на 85%. Если превысить допустимый уровень, это может привести к негативным последствиям.
3. Качественные свойства. Фактор учитывает качество материалов изготовления, запорной арматуры и дополнительных компонентов. Также сюда входит толщина корпуса резервуара и прочие характеристики, от которых зависит эксплуатационный срок газгольдера.
4. Тип конструкции. Резервуары для хранения сжиженного газа бывают наземными и подземными. Первые не пользуются популярностью в России из-за вероятности замерзания. Подземные модели размещают на глубине, поэтому они защищены от негативного воздействия отрицательных температур и обеспечивают бесперебойную подачу сжиженного топлива.

Где купить хорошее оборудование?

Покупать газгольдер с установкой под ключ нужно исключительно у проверенных поставщиков, обладающих всеми разрешениями на продажу газового оборудования. Ответственные организации помогают заказчикам выбрать оптимальный вариант резервуара, исходя из особенностей участка, индивидуальных потребностей в голубом горючем и прочих факторов.

Фото с сайта R-GAZ

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