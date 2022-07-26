В Новосибирске устанавливают в проектное положение пролётное строение русловой части моста через Обь

Пролётное строение моста через Обь в Новосибирске устанавливается в проектное положение, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». Работы по его надвижке были завершены в конце марта, теперь строителям предстоит провести не менее сложную технологическую операцию – опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра.

— Русловая часть мостового перехода состоит из двух пролётов длиной по 120 м, расположенных на высоте 13,5 м от воды. Они позволят обеспечить беспрепятственное судоходство для всех видов речных судов, — говорится в сообщении.

В Группе «ВИС» отметили, что сегодня на строительстве моста задействовано 520 человек, более 80 единиц техники и механизмов.

Как сообщили в пресс-службе компании, на правом берегу Оби завершено бетонирование плит перекрытия Зыряновского путепровода, следующим этапом будет устройство дорожной одежды. На левобережной транспортной развязке одновременно строятся подпорные стенки восьми съездов в районе улиц Станционной и Ватутина. Здесь выполняется устройство буронабивных свай под опоры, монтаж металлоконструкций и бетонирование плит проезжей части.

На время проведения работ запущены в эксплуатацию временные объездные дороги в районе площади Энергетиков. До конца года на эстакаде левобережной транспортной развязки планируется возвести 37 опор и 4 подпорных стены, смонтировать 1200 тонн основных металлоконструкций.

Работы в рамках мостовой концессии одновременно ведутся на восьми технологических площадках, подчеркнули в компании.