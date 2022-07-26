Рекламодателям

В Новосибирске устанавливают в проектное положение пролётное строение русловой части моста через Обь

  • 26/07/2022, 17:45
Автор:
новости Новосибирска
Строителям предстоит опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра.

Пролётное строение моста через Обь в Новосибирске устанавливается в проектное положение, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». Работы по его надвижке были завершены в конце марта, теперь строителям предстоит провести не менее сложную технологическую операцию – опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра.

— Русловая часть мостового перехода состоит из двух пролётов длиной по 120 м, расположенных на высоте 13,5 м от воды. Они позволят обеспечить беспрепятственное судоходство для всех видов речных судов, — говорится в сообщении.

В Группе «ВИС» отметили, что сегодня на строительстве моста задействовано 520 человек, более 80 единиц техники и механизмов.

Как сообщили в пресс-службе компании, на правом берегу Оби завершено бетонирование плит перекрытия Зыряновского путепровода, следующим этапом будет устройство дорожной одежды. На левобережной транспортной развязке одновременно строятся подпорные стенки восьми съездов в районе улиц Станционной и Ватутина. Здесь выполняется устройство буронабивных свай под опоры, монтаж металлоконструкций и бетонирование плит проезжей части.

На время проведения работ запущены в эксплуатацию временные объездные дороги в районе площади Энергетиков. До конца года на эстакаде левобережной транспортной развязки планируется возвести 37 опор и 4 подпорных стены, смонтировать 1200 тонн основных металлоконструкций.

Работы в рамках мостовой концессии одновременно ведутся на восьми технологических площадках, подчеркнули в компании.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»

477

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост строительство


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Научная библиотека Новосибирска отбила участок, который забирали под жилищное строительство

На площадке уже много лет пытаются начать строительство нового корпуса ГПНТБ.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Область готовится к очередной волне пандемии

С учетом накопленного двухлетнего опыта и нескольких пройденных волн.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На этой неделе объявят конкурс на проектирование детского корпуса облбольницы

Область планирует подать заявку на получение федерального финансирования под этот объект.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Две высокотехнологичные компании Новосибирска получат льготные займы

В рамках нового инструмента господдержки компаний высокотехнологичных отраслей. Речь идет о займах под 3% годовых до 500 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Научная библиотека Новосибирска отбила участок, который забирали под жилищное строительство

26/07/2022, 19:51

В городах Сибири открываются фирменные пункты выдачи заказов «Авито»

26/07/2022, 16:34

Почти 32 миллиона рублей потратили новосибирские предприниматели на закупку лицензий на российский софт

26/07/2022, 16:24

Конференция «Бизнес против турбулентности»

26/07/2022, 14:38
Популярное

Самозанятым разрешили вести розничную торговлю в нестационарных торговых обьектах

26/07/2022, 15:06

Магнитные бури в августе 2022 года

26/07/2022, 13:09

Проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособия россиянам моложе 35 лет

25/07/2022, 16:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Управляй ставкой»: процент по кредиту ниже, когда покупаешь

26/07/2022, 17:33

Производитель штукатурно-малярной продукции увеличит маржинальный доход благодаря нацпроекту

26/07/2022, 16:30

Клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в 1,5 раза больше средств

26/07/2022, 16:07
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска