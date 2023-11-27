Как избежать последствий переохлаждения

Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik рассказала, что надо успеть сделать за два часа, чтобы предотвратить заболевание при переохлаждении.

По словам врача, причиной переохлаждения зачастую может стать простое использование недостаточно теплой обуви. Людмила Лапа уточнила, что когда ногам холодно, то сосуды сужаются, и это, в свою очередь, приводит к нарушению микроциркуляции крови. Тогда вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают обретать силу.

Очень важно в кратчайшие сроки согреть замерзшие ноги, иначе это можно простудиться, добавила она.

— После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечет из носа. За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель, — рекомендовала терапевт.

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