Аэропорт Толмачево нарушил права инвалидов

Гендиректору «Аэропорт Толмачево» Евгению Янкилевичу вынесено представление из-за нарушения прав инвалидов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Установлено, что в аэровокзальном комплексе имелись препятствия к свободному перемещению маломобильных групп населения, отсутствовали информационные тактильные таблички, а также не в должной мере обеспечивалась доступность для пользования туалетной комнатой в медицинском пункте и своевременное прибытие сотрудников аэропорта на экстренный вызов, — говорится в сообщении.

Поэтому гендиректору АО «Аэропорт Толмачево» Евгению Янкилевичу внесено представление. Инфраструктура аэропорта приведена в порядок.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности с наказанием в виде предупреждения.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит семью наркоманов с грудным ребенком в Новосибирске.