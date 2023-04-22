Как избежать споров между соседями дачных участков, не привлекая суд

Зачастую споры между соседями о границах земельного участка могут длиться очень долго. Чтобы его разрешить, необходимо соглашение сторон по определению местоположения границ земельного участка. Если таким образом соседям договориться не удается, спор решается в суде.

По данным экспертов, границы являются главным индивидуализирующим признаком земельного участка и определяются при выполнении кадастровых работ по межеванию.

Чтобы определить или уточнить местоположение границ земельного участка без помощи суда, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план и составит акт согласования местоположения границ с соседями.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области пояснили, что акт оформляется на обороте листа графической части межевого плана. При этом местоположение границ земельного участка считается согласованным, если в акте стоят личные подписи всех заинтересованных лиц или их представителей.

— Если соседи – правообладатели смежных земельных участков извещены о проведении согласования местоположения границ земельного участка и не выразили свое согласие или не представили мотивированный отказ от согласования границ, то граница считается согласованной с данным лицом, о чем в акт вносится запись. При этом к межевому плану также должны быть приложены документы, подтверждающие извещение владельца смежного участка о проведении согласования, — уточнили в ведомстве.

В случае отсутствия согласования или нарушения порядка его проведения, в осуществлении кадастрового учета земельного участка будет отказано.

Если соседям так и не удалось прийти к согласию о границах, спор будет решаться в судебном порядке.

Исковое заявление об установлении местоположения границ земельного участка должно содержать сведения о границах, существующих на местности 15 лет и более, на основании которых определялось местоположение участка (как вашего, так и смежного), добавили в региональном Управлении Росреестра.

Следует отметить, что иск предъявляется по месту нахождения земельного участка. А в ступившее в законную силу решение суда является основанием для осуществления государственного кадастрового учета.

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