Здание детской музыкальной школы может не выдержать будущего соседства с апартаментами

Родители учащихся школы искусств №15, расположенной на улице Кутателадзе в Советском районе Новосибирска, требуют от городской и областной исполнительной власти оказать содействие в переговорах с компанией-застройщиком ООО «Роснефтегазстрой»: в рамках социальной нагрузки при реализации проекта «Наукополис» провести капитальный ремонт учреждения в ходе освоения участка. Речь идет о прилегающем участке с кадастровым номером 54:35:091395:513, где запланировано строительство апартаментов. Об этом общественники сообщили в официальном письме на имя губернатора области Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и вице-мэра, начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева.

— Многоэтажное здание предполагает фундамент, возведение которого означает значительную шумовую и вибрационную нагрузку на близлежащие объекты, — говорится в обращении. — Указанный фактор, а также работа строительной техники и высокая активность транспортных средств в период строительства и в ходе эксплуатации здания значительно ухудшат условия обучения. У школы нет средств на звукоизоляцию классов.

Само здание музыкальной школы, как сообщают авторы обращения, с момента постройки в 1986 году не знало капитального ремонта.

— Администрация школы предпринимает усилия к поддержанию учебных и служебных помещений в работоспособном состоянии: произведена замена большей части окон старой конструкции, входных дверей, части осветительного оборудования, электропроводки, организован косметический ремонт классов, кабинетов, — сообщают авторы письма. — Вместе с тем косметический характер и незначительный объем выполненных работ в связи с отсутствием необходимых бюджетных средств не может считаться достаточным, помещения школы в целом не отвечают требованиям предоставления образовательных услуг и нуждаются в реконструкции.

Как следует из приложения к постановлению главы города от 16 марта, подписанного его первым заместителем Олегом Клемешовым, проектом планировки для зоны специализированной малоэтажной общественной застройки устанавливаются следующие параметры застройки: предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» — 4 этажа. К 2030 году в границах планируемой территории (ограниченной улицами Кутателадзе, Инженерной и Будкера) размещение новых объектов жилищного строительства не предусмотрено. Жилищная обеспеченность на расчетный срок предполагается 30 кв. м на человека (в соответствии с генеральным планом города Новосибирска), в связи с этим численность населения к 2030 году увеличится с 0,559 тысячи человек до 0,880 тысячи.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что компания «РНГС-Инвест» собирается на улице Кутателадзе построить апартаменты гостиничного типа общей площадью более 41 тысячи «квадратов». «Банк ДОМ.РФ» открыл застройщику кредитную линию на реализацию этого проекта в размере 2,44 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на третий квартал 2025 года.

Интересно, что в микрорайне Щ застройщик уже, походе, берет на себя социальные обязательства.

— Фиксирую письменно: представитель компании «РНГС» сегодня публично, под протокол подтвердил намерение передать 200 квадратных метров под новый центр детского творчества в микрорайоне Щ. В рамках «самооКРТчивания». Раз так получилось, что «РНГС» выводит три дома из КРТ, то обязательства они берут на себя сами, — пишет в телеграм-канале депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. — Надеюсь, на следующей неделе зафиксируем и под подпись.

По данным открытых источников, «РНГС-Инвест» входит в ГК «Роснефтегазстрой-Академинвест», гендиректор — Виктор Якунин, учредитель — Владимир Фельдбуш. Текущий проект — клубный дом на улице Российской. Выручка компании за 2022 год составила 39,6 млн рублей (+13%), чистый убыток — 13,5 млн рублей, по сравнению с 2021 годом он сократился на 261%.

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