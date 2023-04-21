Duracell объявила о своём уходе из РФ

Компания по производству батареек и аккумуляторов Duracell заявила о намерении покинуть российский рынок. Причиной тому послужило прекращение поставок продукции с завода компании в Бельгии, передает издание Mash в своём телеграм-канале.

Также отмечается, что российская «дочка» Duracell планирует «рассчитаться с персоналом». В приложенном документе сообщается, что компания разрывает действующие контракты и распродает запасы товаров.

Однако официального заявления о прекращении деятельности в стране Duracell не опубликовал.

Напомним, что продукцию Duracell на какое-то время включали в перечень товаров для параллельного импорта. Но минувшим летом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ее исключат из перечня вместе с другими компаниями, которые возобновили поставки в Россию. Помимо Duracell из списка упразднили производителя средств детской гигиены Merries.

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