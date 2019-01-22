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Как изменились предпочтения покупателей

Сейчас в топе - спорт, компьютерные игры, аниме, популярные мемы, музыкальные группы, мультфильмы и животные.
  • 22/01/2019, 17:10
Challenge

— По следам челленджа #10YearsChallenge компания Всемайки.ру подняла архивы продаж и узнала, какие принты были на пике популярности 10 лет назад и увидела, как изменились вкусы покупателей. Также взгляд назад показал, насколько эволюционировали как технические возможности печати на одежде, так и требования к дизайнам на ней, — рассказали в пресс-службе компании.

В 2009 году самыми популярными были футболки с шуточными и с простыми дизайнами, как принт с мордочкой героя из мультфильма про Спанч Боба.

70% покупателей — женщины, поэтому в топе популярная символика, котики или эпатажные надписи типа «Все бабы, как бабы, а я богиня», «Меня не надо носить на руках, я сяду тебе на шею».

Сейчас в топе — спорт, компьютерные игры, аниме, популярные мемы, музыкальные группы, мультфильмы и животные. Патриотичные принты спустились на 15 позицию рейтинга, но все еще популярны: только за 2018 год их заказали почти 22 тысячи человек.

В компьютерных играх чаще всего покупают дизайны с CS GO, в спорте — футбольную символику, у животных, по- прежнему лидируют котики, но их теснят единороги и лисы.

— Изменилось ожидание от принтов и аудитория: сейчас футболками с особым дизайном больше интересуются мужчины — до 60% аудитории. На втором месте детская одежда, женская — только на третьем. Сейчас популярны дизайны, которые, во-первых, в тренде, а, во- вторых, — яркие и занимают все пространство одежды, а не ограничиваются скромной надписью или маленьким рисунком на груди, — комментирует пресс-секретарь Всемайки.ру Юлия Бармаева.

Отмечается, что один из самых популярных принтов прошлого года — рисунок «Без баб» — был придуман как раз в конце 2009 года. По итогам продаж прошлого года он занимает 25 строчку популярности за 2018 год. Весь 2018 и в начале 2019 года этот рисунок стабильно входит в топ-10 самых покупаемых принтов, периодически поднимаясь на 2 и 3 место рейтинга.

Фото: пресс-служба компании

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