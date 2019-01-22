На территории Биотехнопарка устанавливают «GREEN KITCHEN»

— На территории Биотехнопарка мы устанавливаем демонстрационный всепогодный модуль по выращиванию свежей зелени и ягод. Запуск запланирован на март-апрель. Здесь мы будем оттачивать технологию, конструктив, тестировать сорта, удобрения, — рассказал InfoPro54 один из инициаторов проекта, директор ООО НПК «Био Системы» Роман Букатин.

Производство модулей разместится на площадках ОАО «15 ЦАРЗ». Договоренности о субаренде уже достигнуты с ООО «Агропромспецдеталь».

Разработка новосибирцев — всепогодный модуль по выращиванию свежей зелени (салат, базилик, мята, руккола, шнитт-лук и т д.) и ягод (клубника) — создана для регионов с неблагоприятными погодными условиями, северного завоза, организаторов питания в добывающие отрасли, а также для жителей мегаполисов и рынка HORECA. Сегодня листовую зелень и ягоды в эти регионы чаще всего транспортируют с других территорий, что ухудшает их витаминно-минеральный состав.

— У нас уже есть потенциальные покупатели модулей, но для запуска продаж мы должны им продемонстрировать работающие образцы. Рассчитываем, что в первый год продажи составят 10 модулей. Планировали, что цена будет составлять 6 млн рублей, но пока видим, что рынок к этому не готов, и стоимость модуля оптимизирована до 4,5 млн рублей. Хотя аналогичные импортные образцы сегодня стоят 12 млн рублей, так что мы находимся в конкурентном рынке, — уверен Роман Букатин.

Объем инвестиций в разработку технологии составил около 6 млн рублей. Общая стоимость проекта на первом этапе оценивается в 11 млн рублей, для запуска проекта на полную мощность необходимо около 100 млн.

По расчетам разработчиков, вертикальная система «GREEN KITCHEN» на площади 30 кв. м сможет производить до 5 тонн продукции в год при любой погоде (от -55°С до +45°С). Система рециркуляции воздушной и водяной смеси расходует в 20 раз меньше тепла и воды, чем промышленная теплица. Среднее потребление ресурсов — 20 литров воды и 125 кВт в день. При стоимости модуля $70 тысяч, себестоимость листовой зелени и ягод составляет от $3 за кг, возврат инвестиций — от 2 лет.

По оценке аналитиков Grand View Research, в 2017 году рынок «умного фермерства» в РФ составлял $221 млн и ежегодно прирастал на 5% в год. В Новосибирске масштабные проекты по строительству инновационных тепличных комплексов продвигает компания iFarm Александра Лысковского. Кроме того, в регионе реализовано несколько крупных проектов по строительству теплиц закрытого грунта

ООО НПК «Био Системы» создана в апреле 2018 года. 7 ноября на заседании Совета при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития научно-технологического парка в сфере биотехнологий в р.п. Кольцово было принято решение о включении «НПК «Био Системы» в состав резидентов парка.

Фото: предоставлено пресс-службой Биотехнопарка